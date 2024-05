Doble examen final para el esquema de Pellicer

A pesar de que las cabezas de los malaguistas ya se encuentran inmersas en el play off del próximo mes de junio, Sergio Pellicer guarda cautela. Nunca ha querido ir más allá del avance semana a semana y, a falta de dos fechas de liga regular con el billete a las eliminatorias de ascenso matemáticamente sellado, se mantiene en sus trece. El de Nules entiende los compromisos que enfrentarán al Málaga CF con Antequera CF y Real Madrid Castilla como dos oportunidades de, además de seguir peleando por la tercera plaza en la eterna pugna con el Ibiza, de recuperar sensaciones positivas. Esas de las que abundaban cuando los resultados eran benignos y que ya parecen haber abandonado una Rosaleda en la que se ha instalado el nerviosismo y la incertidumbre, provocada, en parte, por la falta de un esquema reconocible.

Dos pruebas de fuego

Aunque el Málaga CF no se vaya a jugar los cuartos en sus dos últimos compromisos de liga regular, debe encontrarlos como una oportunidad de convertirlos en puntos de inflexión. A nadie se le escapa que la dinámica es realmente negativa y los blanquiazules tratan de revertirla lo antes posible. Así lo aseguraban tanto Nelson Monte como Kike Pérez y el resto de voces autorizadas que han intervenido recientemente de cara al público.

El duelo de las 19.00 horas del sábado es un examen en el que los boquerones deben abordar diversos factores con la soltura suficiente como para superarlos. El primero, como siempre, es ganar. Una victoria calmaría las aguas en el preámbulo del play off entre una afición que ya ha pedido la cabeza de Sergio Pellicer y de José María Muñoz, y su equipo. Precisamente, por el segundo factor en juego. Ganar también, porque todo va de ganar, pero en La Rosaleda. La última vez que los malagueños sumaron tres puntos de una tacada fue el 17 de marzo frente al Intercity. Y no es que fuera de casa los resultados hayan sido ampliamente superiores, pues en esos dos meses tan solo venció el Málaga en el Cerro del Espino ante el Atleti B. Números pobres y sensaciones aun peores en el momento clave del curso.

La pizarra

Sergio Pellicer es un entrenador peculiar. Él mismo lo reconoce sin tapujos y así lo demuestra en ocasiones. Una de ellas es, por ejemplo, la de rehuir la repetición de alineaciones. El castellonense no es amigo de los equipos reconocibles y acostumbra a variar los onces de una jornada a la siguiente. Argumenta que es en aras de conseguir que todos los integrantes de la plantilla estén conectados, pues es defensor de que, en play off, le puede llegar el momento al más inesperado.

Pellicer, durante el empate en San Fernando. / Agencia LOF

Es verdad que hay intocables. Son Alfonso Herrero, Nelson Monte, Genaro (suplente el pasado domingo en San Fernando), Manu Molina, Dani Lorenzo y Roberto Fernández. En el resto de posiciones, la incógnita reina. Es la doctrina con la que Pellicer piensa llegar hasta el final. De los mencionados, Alfonso Herrero es el único que ha disputado no solo todos los partidos sino todos los minutos de liga. El toledano se ha constituido como un seguro de vida en el arco blanquiazul hasta tal punto de haber aprendido hasta a anotar goles, como el del pasado domingo en el descuento en San Fernando.

De los goles se encargaba un Roberto Fernández, que sigue siendo un fijo en los planteamientos, pero que no ve portería desde el mencionado encuentro ante el Atleti B, algo noticioso al tratarse del máximo goleador de los de Martiricos y el tercero de toda la categoría. Nelson Monte es, quizá, el menos indiscutible de los nombrados, pues se encuentra en un mal momento tras un curso en el que ha ido de más a menos.

En el centro del campo, sin embargo, parece que la poca duda que existía se esfumó con la lesión de Ramón. El gran nivel de Dani Lorenzo, Manu Molina y Genaro, sumadas a las flojas prestaciones de unos Sangalli y Juanpe de los que se esperaba mucho más, resuelven la ecuación de la zona de medios, donde no parece haber misterio.

El caso es que a Pellicer le falta dar con la tecla con medio equipo que todavía no tiene definido. Por delante tiene el de Nules 180 minutos para perfilar su once ideal y su esquema perfecto para que cuando llegue el play off se vea, ya sí, la mejor versión posible de un Málaga CF que quiere ascender... aunque a muchos ahora mismo les parezca imposible.