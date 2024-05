Pellicer: "Todo pasa por La Rosaleda, y por eso la afición está enfadada"

La temporada regular se acerca a su fin y el Málaga CF sigue navegando en el río de las últimas jornadas previo al mar que es el play off. De ello es consciente Sergio Pellicer que, aunque tiene la mira puesta en las eliminatorias por el ascenso a Segunda División, sabe de la importancia de las dos últimas fechas ligueras de cara a mantener el pulso al Ibiza por la tercera plaza y, en especial, por mejorar la dinámica y las sensaciones de cara al mencionado play off.

Dinámica

"Venimos de cuatro empates y La Rosaleda nos penaliza muchísimo. Estamos ya clasificados y tenemos que pelear por quedar lo más arriba posible. Es un equipo que juega muy bien fuera de su estadio y juega sin presión, es el número uno en tener el balón por encima de Castellón y Córdoba y nos van a llevar a un partido muy parecido al de allí. Vienen de perder las opciones de clasificarse a play off, nosotros tenemos que volver a reengancharnos, a ser el equipo que hemos sido durante gran parte de la temporada pero no el que somos ahora mismo. Teneos que dar soluciones en el tema futbolístico, hacemos muchas cosas bien entrenando pero después en el partido, no. Nos queda lo mejor por llegar, y eso empieza por ganar delante de nuestra afición para que el próximo partido en casa sea una final, jugándonos todo lo que nos estamos jugando".

Mentalidad del equipo

"A nivel moral y mental llevamos un máster durante toda la temporada. Todos estos fundamentos del juego y lo que llevamos trabajado hay que mejorarlo. A partir de ahí, mental. Los entrenadores somos gestores mentales del grupo, nos encargamos de la gestión del grupo y demás y en ese aspecto ahora mismo estoy con incertidumbre, sobre todo hacia vosotro,s que sois los medios de comunicación a la afición. Estoy focalizado en conseguir un rendimiento óptimo de los jugadores para ganar. A partir de ahí, entramos en análisis. Venimos de un muy mal partido que al final aparece una acción heroica. Todos tenemos dentro algo de magia, ese día apareció Alfonso y ahora tiene que aparecer esa magia de dentro de todos".

¿Se le está haciendo larga la temporada al Málaga CF?

"Aquí no sobra nada, ni un partido de pachanga o pretemporada. Me acuerdo del primer partido de pretemporada que empatamos con el Marbella. Aquí no sobra nada. Estamos en la jornada 36 en play off. Creo en el equipo, me da rabia que no estemos transmitiendo esa energía que hemos transmitido en otros momentos del curso, os pido que le deis mucho cariño a los chicos. Esperamos que en el partido ante el Antequera volvamos a competir al máximo nivel. Sabemos la exigencia que hay en este club, cuando llevábamos 10 partidos sin perder se hablaba de otras cosas, así que imagínate ahora".

Errores en San Fernando

"La semana del San Fernando trabajamos otras cosas, soy el máximo responsable, no acerté con la alineación. Hoy hemos hecho una sesión doble, hemos trabajado por grupos y hacemos como los equipos de baloncesto. Trabajar 10 o 12. Queremos llegar más al jugador porque, al trabajar en grupos más pequeños, podemos llegar más a la comunicación con el jugador. Tenemos que buscar soluciones, es una buena semana de trabajo y estamos focalizados en mover la pelota, encontrar al hombre libre, encontrar situaciones de ataque y esa pausa para finalizar jugadas. Porque a veces cuando tenemos que dar el pase tiramos, y cuando tenemos que tirar, damos el pase".

Ambición desde el principio

"Yo creo que siempre, en todos los partidos, hemos ido desde el principio. En La Rosaleda, casi siempre marcamos gol en los primeros 20 minutos. Hay que medir las palabras, el tema del desgaste es para que no se sintiesen cómodos en la primera mitad. Ahora mismo, en este nivel de temporada, cuando no te acercas es muy complicado. Con dos delanteros tratamos de cumplir con esa idea, al fin y al cabo tenemos que reordenarnos, que reorganizarnos. La rabia que me da es que hay cosas que salen en el entrenamiento y después no salen en los partidos".

"El ganar te da esa perspectiva. Esto es jugar al fútbol, es adquirir esos mecanismos futbolísticos y tenemos que generar y gestionarlo todo, como el aspecto psicológico. Pero si un entrenador se fija solo en eso acaba quedando de entrenador motivador. Aquí necesitamos un entrenador de todo tipo. Necesitamos reencontrar los fundamentos futbolísticos que hemos tenido. Pellegrini decía una cosa, que él se ocupaba de la parcela defensiva y del ataque se encargaban los jugadores. Tenemos que tratar de llevar la pelota en las mejores condiciones posibles a las zonas de ataque. Es cierto que en los últimos partidos siempre vamos detrás en el marcador. Lo del otro día ocurre una vez cada mucho, pero el equipo empata. Tenemos que apretar porque los partidos de play off son otra historia".

El no tener un esquema claro

"Eso es otra mentira, el tema de la estructura. Los datos de juego están ahí, no los voy a sacar porque parece que es para defenderme. Han participado todos en los últimos tres partidos menos Carlos López, Einar (Galilea) y Luca (Sangalli). El año pasado, cuando acabamos, me fui a ver cuatro partidos en play off y pasan cosas que ni os imagináis. Saqué conclusiones. Vi en directo el famoso Castellón-Dépor y ahí ocurrieron situaciones que después analizaré, ahora estamos centrados en el Antequera. De jugadores que aparecen. Por eso quiero a todos metidos. Creo que vamos a encontrar ese puzle porque a veces hay jugadores que están jugando mucho y llegan saturados y otros que están jugando poco y no llegan tan preparados".

Todo pasa por La Rosaleda

"Creo que la diferencia nuestra con los equipos de arriba es en nuestro estadio, hemos ganado nueve y otros han ganado más. Todo pasa por La Rosaleda y por eso la gente está enfadada con su entrenador, en el día del Linares hicimos una muy mala primera parte, porque hablamos del tema ofensivo, pero tenemos malas acciones defensivas como el día del Ceuta, pero en el día del Murcia y del Mérida creo que hicimos méritos para ganar el partido. Me acuerdo del primer partido aquí, contra el Atleti B, que marcó Einar en la última jornada y la afición estuvo apretando todo el rato a pesar de ser un partido de poder a poder".

El Málaga CF de Pellicer no atraviesa un buen momento. / Álex Zea

Valoración del curso

"Yo lo dije, a nivel de situación, si hablamos del último tramo, está claro que es muy malo, pero vamos a esperar hasta el final. Lo dije en el post del otro día, que los chicos están haciendo un año muy muy bueno y la afición está cansada de discursos. Me duele a nivel personal porque esa gente no esté contenta porque sentimos lo mismo que ellos. Solo puedo pedirles disculpas porque no están contentos y tenemos que tratar de darle la vuelta. El ascenso directo no se ha podido conseguir, pero tenemos que analizarlo todo. Nosotros no debemos hacer el partido del otro día, yo debo tomar mejores decisiones. Lo más bonito del fútbol es el play off. Una copa de campeones. Yo viví una durante una semana. Que dentro de 10 años no nos arrepintamos de "y si hubiéramos hecho esto o lo otro" a pesar de toda esta situación última que hay y la exigencia de la afición que debe estar ahí".

Previsión de principio de curso

"Adivinos no somos. Ahora mismo hay muchas dudas en torno al entrenador y es normal. Esto puede pasar en la quinta jornada, en la primera ya había. Pase lo que pase, el fútbol es éxito y fracaso. Que dejen trabajar al director deportivo porque tiene una idea, tiene un proyecto. Creo que vosotros sois también importantes porque todos queremos ascender. A mí nunca me habéis escuchado decir que vamos a ascender, siempre he dicho que vamos a luchar, y estamos luchando. Es cierto que estos últimos partidos no lo estamos haciendo bien, pero dejad tranquilos a los jugadores y al director deportivo".

"Si conseguimos la tercera plaza es obligación y si no, es depresión. Vamos a competir en estos dos partidos y nos tiene que dar igual el rival que nos toque en play off. Sabemos que, nos toque quien nos toque, es ganar-ganar, ganar-empatar o empatar-ganar. Tenemos que pelear por esto. Ahora pasa cualquier cosa, ganamos y el Ibiza gana, o nos equivocamos y no llegamos y se dramatiza".

¿Qué es competir?

"Competir, siempre lo digo, es la manera de competir de cada jugador dependiendo del espacio para favorecer al grupo de cara al objetivo. Hay veces que competimos y no estamos acertados. Este equipo siempre compite, pero hay veces en las que no está acertado. En el tenis, competir es otra cosa, en el baloncesto también y en el fútbol hay una gran serie de jugadores donde solo compiten once y cada uno tiene que acertar en la manera de hacerlo. Últimamente, no lo estamos haciendo bien. Nos tenemos que ordenar. Los chicos quieren. He tenido aquí equipos que no competían y estos compiten. Hay que acertar en donde meter el pie, donde pasar, tomar las decisiones correctas de manera particular para aportar al colectivo. Tenemos que tapar el error del compañero, y no los estamos tapando. Y eso también es responsabilidad del entrenador".

Partido frente al Antequera

"Espero un partido totalmente diferente a lo que nos hemos encontrado en estos últimos, como el del Ceuta. Ante un equipo que no tiene presión, el primero en cuanto a la posesión de balón y es un equipo que juega a atraerte, a que saltes para acercar la línea defensiva. Sabemos que estamos en nuestra casa y tenemos que estar bien a nivel ofensivo y tener paciencia en las diferentes zonas. Sobre todo en tener esa agresividad. Luego cuando hay una pérdida de balón, tenemos que estar ahí. Es un partido que va a tener muchas alternativas y es importante que cuando ellos tengan el balón no nos pongamos nerviosos".

Sangalli

"Luca (Sangalli) está entrenando muy bien. Es un profesional y un compañero brutal. Luca y Juanpe son jugadores suficientes, no se ha dado el momento para ver a Sangalli. La última vez que jugó fue contra el Atleti B, pero él está preparado. Siempre buscamos la cosa negativa. El chico está y en cualquier momento va a participar".