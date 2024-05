La Rosaleda, de gala para el derbi entre Málaga CF y Antequera CF

La temporada está llegando a su fin y aún queda por resolver la mayor de las incógnitas en clave malaguista. Los de Sergio Pellicer se juegan el próximo mes el ascenso a la Segunda División. Será mediante play off, aunque para llegar a las eliminatorias aún restan dos partidos de temporada regular, uno en La Rosaleda ante el Antequera CF y el otro frente al Real Madrid Castilla en la capital española. El primero de los mencionados es especial por múltiples factores y la hinchada no quiere perdérselo, por lo que vestirá al feudo de Martiricos con sus mejores galas el próximo sábado.

Derbi malagueño

Fue el 14 de diciembre del 1997 la última vez que se disputó un partido entre dos equipos de la provincia en La Rosaleda. Aquel Málaga, escoltado por leyendas del club como Basti, Pablo Guede, Luis Merino o Roteta entre otros, no pasó del empate ante la UD San Pedro. El partido contó con emociones en su desenlace, pues a pesar de que todo apuntaba a que concluiría con empate a cero, Ortiz adelantó a los sampedreños en el 88’. Sin embargo, tan solo un minuto después fue Manuel López el que evitó la derrota malaguista al anotar el 1-1 definitivo. Desde entonces, el Málaga CF no se ha enfrentado a un equipo de la provincia en partido oficial en su estadio, algo que cambiará el próximo sábado con el compromiso ante los antequeranos.

Cerca del lleno

A eso se une el último duelo en el estadio malagueño, que contó con una de las peores entradas de la temporada. El repentino cambio de horario 48 horas antes del encuentro entre el Málaga CF y el AD Mérida propició que asistiesen 16.209 espectadores, cifra significativamente inferior a la que acostumbra la hinchada boquerona, por encima de los 20.000 presentes. Ante el Antequera, todo apunta a que regresará la normalidad a las gradas de La Rosaleda. Una «bendita normalidad», pues restan menos de 5.000 localidades disponibles para que se cuelgue de nuevo el cartel de «no hay billetes», aunque no es algo sencillo.

En cuanto al número de asistentes, la pelota vuelve a estar en el tejado de los abonados. La cifra dependerá principalmente de los habituales. Los blanquiazules han jugado la mayoría de sus partidos como local de la segunda vuelta a las 12.00 horas y el del sábado, a las 19.00 horas, se antoja como una gran oportunidad, más aún al conocer que el número de partidos al que el abonado haya asistido será clave para poder retirar su entrada gratis para los partidos de play off.

La grada de La Rosaleda en el Málaga - Murcia / Gregorio Marrero

Última localía de la Fase Regular

La trigesimoséptima jornada traerá consigo el último choque en La Rosaleda de la temporada regular. Una Rosaleda que ha viajado en una montaña rusa durante el curso, con un comienzo vertiginoso y un final que arroja múltiples dudas. El Málaga no ha podido pasar del empate en los cuatro últimos partidos en su casa. No son únicamente los resultados los síntomas preocupantes, ya que las sensaciones no tranquilizan a una hinchada que ya en la última cita pidió la cabeza deSergio Pellicer y de José María Muñoz.

A pesar de ello, desde el club se ha querido transmitir un mensaje de unión, de apoyo mutuo y de no dejar lugar a las dudas. Los malaguistas se encuentran en la fase clave del curso y saben que La Rosaleda es una de sus mayores bazas, no solo para el play off, sino para tratar de arrebatar la tercera plaza al Ibiza en un esprint final por el bronce.