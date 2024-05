La Rosaleda vuelve a creer

Canta María Peláe en un verso del himno conmemorativo del 120 aniversario del fútbol en la ciudad de Málaga que "el valor es nuestro credo" y el credo viene a ser una declaración o confesión de fe compartida por una comunidad. La parroquia de La Rosaleda siempre ha sido de creencia generosa. Ha querido convencerse cuando faltaban los argumentos y dar más de lo que ha recibido durante los últimos años.

Quizá es aplicable a esta temporada, pues la hinchada blanquiazul no solo ha acostumbrado a superar los 20.000 asistentes a Martiricos jornada sí y jornada también, sino que ha poblado las gradas visitantes de cada estadio que su equipo ha visitado. Siempre con la fe a falta de certezas. Porque si al malaguista le das el dedo, te coge el brazo. En el derbi malagueño contra el Antequera, los de Sergio Pellicer devolvieron al fin la sonrisa a sus seguidores. Y claro, si su equipo le da al malaguista algo más que la mano, este lo aúpa hasta donde haga falta.

Punto de inflexión

La frustración se había convertido en una realidad. Tras cuatro empates consecutivos como local, los blanquiazules debían sentir lo más parecido al síndrome del impostor en su propia casa. Porque, además, no venían siendo partidos en los que únicamente faltase gol. Los errores imperdonables en defensa y la falta de ideas con balón eran varios de los pecados que el Málaga no era capaz de purgar no solo en su templo, pues en los ajenos, la tónica era la misma. Sin embargo, y como si de una revelación divina se tratase, se hizo la luz a orillas del Guadalmedina.

Los inexpugnables muros rivales se derrumbaron como en Jericó, los remates fallidos se convirtieron en goles como el agua en vino y, para más inri, Luca Sangalli, que parecía perdido para la causa, resucitó al más puro estilo Lázaro con un gol nada más entrar al terreno de juego gracias a un David Larrubia que fue profeta en su tierra. Todo para unos seguidores tan incondicionales como los malaguistas, que si bien cayeron en la dubitación hace dos semanas, son ahora los que caminan seguros hacia el objetivo de la mano de Pellicer, plantilla y compañía.

Tanto es así que, tras el pitido final, se vio una imagen que hacía tiempo que no se reproducía en el feudo malaguista. Los jugadores, abrazados entre sí en la frontal del área de la portería orientada hacia el sur, saltaron y cantaron con los suyos. Pero fue una imagen distinta a las que se habían visto anteriormente en La Rosaleda. Los cánticos se demoraron unos segundos porque jugadores como Nelson Monte y Alfonso Herrero quisieron llevar al pie de la letra el significado de la palabra familia.

De hecho, al propio Herrero se le cantó con gracia "Alfonso Herrero, marca un gol". Regresaron ambos al grupo de la mano de sus hijos para festejar no un ascenso, ni siquiera el final de la temporada regular. Jalearon que la confianza había vuelto a poblar las butacas del estadio malaguista. Y todo ello al son de un cántico. No fueron los vistosos "Porque te quiero" o "La gitana loca". Fue uno mucho más concreto, que resume a la perfección en pocas palabras la obsesión y ambición de un equipo y una grada que volvieron a ser comunes. "¡Que sí, j*der, que vamos a ascender!".