UD Ibiza vs Málaga CF: lucha final por la tercera plaza

Al grupo II de Primera RFEF le quedan solo dos cuestiones importantes por decidir: si el último descenso lo firma el Atlético Sanluqueño o el San Fernando y cómo se reparten la tercera y la cuarta plaza entre UD Ibiza y Málaga CF. Eso es todo lo que hay de cara a la última jornada y ese es el gran objetivo que mantiene en vilo a los de Martiricos para preparar la visita a Valdebebas de este sábado (19.00 horas).

La victoria ante el Antequera (3-0) del pasado fin de semana, por el fondo y por la forma, ha servido para revitalizar un estado de forma que se acercaba al play off en caída libre. Sin embargo, el derbi provincial no solo concedió los tres puntos, también mantuvo vigente la capacidad de aspirar a la tercera posición en la jornada que cierra la temporada regular. Un objetivo que sigue siendo muy importante por el valor que tiene de cara al play off de ascenso.

En esa pugna se han mantenido el último mes el equipo de Onésimo Sánchez y el de Sergio Pellicer, y ahora llega la hora de la verdad para determinar quién seguirá en la clasificación a Castellón y Córdoba, ya en la segunda plaza de forma matemática. Por lo que todos los ojos estarán puestos en lo que ocurra en el Recreativo de Huelva - UD Ibiza y Real Madrid Castilla - Málaga CF, con solo 1 punto de diferencia entre ambos combatientes y el gol average a favor de los boquerones.

El gol de Dioni puso a favor el gol average. / Gregorio Marrero

Las cuentas, muy sencillas

No hay que tirar de carambolas ni matemáticas complejas para explicar la situación que necesitan ambos equipos al cierre de la jornada 38. La mala noticia en clave blanquiazul es que el conjunto balear depende de sí mismo para hacer los deberes. Si sacan la victoria del Nuevo Colombino, acabarán en la tercera posición sin importar lo que haga el Málaga CF en su partido. Todo lo que se salga de esa ecuación ya implicará mirar a los dos encuentros.

¿Qué tiene que ocurrir para que el conjunto blanquiazul sea tercero? Hay varias posibilidades, pero todas pasan por el hecho de que los blanquiazules sumen más puntos que su rival, al igual que una derrota del Málaga acabará con cualquier esperanza desde la Costa del Sol.

Si los de Pellicer ganan en Valdebebas, será suficiente con que el Ibiza pierda o empate. Mientras que si solo se puede sacar un empate de la capital, la tercera posición pasará por una derrota del Ibiza en Huelva.

Valor de la tercera plaza

¿Por qué es tan importante acabar por delante de los baleares? Porque significará que, al menos, la primera eliminatoria se decidirá en La Rosaleda. El estadio de Martiricos será un auténtico infierno para cualquiera de los rivales y es, indudablemente, una ventaja que lo haga siempre en el partido de vuelta.

Además, en caso de que la prórroga del segundo encuentro acabe con la eliminatoria empatada, el ganador no se decidirá en la tanda de penaltis. Será la clasificación la que determine quién resulta vencedor, es decir, quien culmine la temporada regular más arriba en la tabla. En definitiva, tal y como está ahora el Málaga CF en cuarta posición, la ida del primer cruce será en La Rosaleda y cualquier empate irá a la contra.

Ese es el último objetivo que hay hasta junio. No es estrictamente necesario conseguirlo, pero sí puede convertirse en un alivio en ciertas condiciones. Aunque todo pasa por conseguir la segunda victoria consecutiva. Si sirve para acabar en la tercera plaza, será una buena noticia. Si el Ibiza también gana, los de Pellicer habrán conseguido darle la vuelta a los últimos meses y llegar en el mejor estado de forma posible al play off, que no es baladí.