Pellicer: "Después de la victoria veo al equipo muy ilusionado"

Sergio Pellicer compareció en rueda de prensa tras superar al Real Madrid Castilla y firmar la tercera plaza del Málaga CF. Como aseguró, no dependía exclusivamente de los de Martiricos, pero ahora el panorama es mucho más ilusionante. No solo por hacerlo con el factor Rosaleda, sino también por confirmar el cambio de dinámica: "Después de la victoria veo al equipo muy ilusionado".

David Ferreiro

"Son momentos de forma. Ferreiro es un jugador que me alegro mucho por él, también es un aprendizaje para los más jóvenes. En este caso, David es un profesor para la gente joven, sobre cómo entender el juego. Está trabajando muy bien. El otro día fue Larrubia, ahora Ferreiro, contagian, pero todos van a ser importantes. Que los jugadores aprendan, más ahora para controlar los pequeños detalles en estos partidos vibrantes y apasionados".

Balance general

"En ese tramo donde nos penalizaron los empates, hemos hecho 70 puntos. Sí es verdad que ha habido momentos mejores y peores, pero llegar de esta manera nos da confianza, pero estando alerta. Lo más importante es coger autoestima. Ha sido un partido muy complicado, pero el rival nos ha generado por la ansiedad y cerrar los espacios. En la segunda parte se ha marcado por detalles de calidad, por la pausa de Ferreiro. Nos va a dar seguridad, pero viene lo más bonito y lo más importante".

Recuperación de jugadores

"Nosotros teníamos que ganar el partido porque era importante. No dependía de nosotros. No nos podíamos permitir, para eso está la plantilla y el proceso de Juanpe y Luca con su tiempo para volver en un buen escenario. Hemos tenido que hacer cambios por las tarjetas, pero es dar confianza. Me conocéis, no creo en un once, creo en el fondo de armario y en el trabajo invisible. Esta semana van a poder competir porque todos querrán salir en el once inicial. Los partidos de play off se decidirán en los últimos minutos y será importante en el banquillo".

Luca Sangalli

"Es un jugador que ha pedido el cambio por una pequeña sobrecarga. Vamos a entrenar y recuperar, estamos en modo competitivo con la mente focalizada en ese aspecto. Con una victoria todo se lleva mejor, así asienten que el trabajo lleva".

Análisis del Celta B

"Vamos a ver en qué situación llegan. Hay jugadores del primer equipo. Es un equipo con un nivel competitivo muy alto. No vamos a entrar a individualizar nada. Tienen estructura clara, dinamismo. Tenemos tiempo para decidir, pero todos tenemos el perfil. Los filiales son imprevisibles. El Castilla ha cambiado a 5 o 6 jugadores. Vamos a trabajar en ser nosotros mismos, focalizarnos y tener tiempo para estar tranquilos. Lo va a marcar el primer equipo y también si hay lesiones".

Semana antes del play off

"Vamos a entrenar, luego nos vamos de concentración. Allí vamos a trabajar ciertos aspectos de forma más analítica. Ya no es cuestión de cantidad, es de calidad y trabajar ciertos detalles. Son situaciones en las que tenemos que ajustar, igual que incidir en las buenas, encontrar los detalles de cada jugador para ponerlo al servicio colectivo".

Factor cancha

"La primera eliminatoria te da a nivel emocional de que estás en partido. Sabemos que son 180 minutos, pero puede haber prórroga. En el play off son los partidos más bonitos que podemos vivir en valentía y buscar la victoria. Nosotros tenemos que ir a ganar los partidos, estamos en esa línea. Después de la victoria veo al equipo muy ilusionado. La afición también contagia".