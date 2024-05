El Málaga CF saca a la venta las entradas para la semifinal de vuelta del play off

El Málaga CF ya se encuentra inmerso en semana de play off y, aunque el foco está en el partido de ida, ya se tratan asuntos del de vuelta. Los de Pellicer disputan este sábado 1 de junio a las 18.30 horas en el estadio de Balaídos el primer encuentro de la eliminatoria de semifinales de la promoción de ascenso a Segunda División ante el Celta Fortuna. El segundo, al haber sido los blanquiazules los mejores clasificados, será en La Rosaleda.

Para ese segundo partido, del que se desconoce la fecha y la hora, ya están a la venta las entradas para los abonados, pudiendo el público general acceder a la compra desde las 00.00 horas de este miércoles. Así lo ha comunicado el club, que recuerda que para ese choque, que será el sábado 8 o el domingo 9 de junio, y para una hipotética final, los abonados que hayan asistido a seis partidos o más no tendrán que realizar ninguna gestión. Por su parte, los que han acudido a cinco o menos, deben retirar de manera gratuita su entrada para confirmar su asistencia. Para ello, tienen hasta 72 horas antes del partido. Así lo ha explicado la entidad malaguista.

"El Málaga CF ha finalizado la temporada regular en la tercera posición del Grupo 2 de Primera Federación y disputará las semifinales del playoff de ascenso contra el Celta Fortuna, cuarto clasificado del Grupo 1.

El encuentro de ida se celebrará el sábado 1 de junio a las 18:30 horas en Balaídos. La vuelta se disputará en La Rosaleda, aunque el día y la hora están aún por confirmarse.

Para este encuentro, el Club dará prioridad de comprar en las entradas a sus abonados, a los que se les aplicará el 10% de descuento por su condición. La venta se habilitará desde hoy lunes 27 de mayo a las 12:00 horas hasta el martes 28 de mayo a las 23:59 horas. Una vez finalizado este tiempo, se habilitará la venta al público general.

La afición malaguista volverá a ser diferencial. El Málaga CF quiere que no haya ni un asiento vacío en La Rosaleda. Por ello, recordamos que los abonados que hayan acudido a más de seis partidos oficiales no tendrán que realizar ninguna gestión y podrán acceder con su abono. Sin embargo, los que hayan acudido a cinco encuentros o menos deberán sacar su entrada -de manera completamente gratuita- hasta un margen de 72 horas antes de que comience el encuentro. En caso de no sacar la entrada, su asiento se liberará para la venta al público general.

¡Juntos somos invencibles! ¡Nos vemos en La Rosaleda!" explica el Málaga CF.