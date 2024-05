Así son Hugo Álvarez y Damián Rodríguez, los "primeras" del Celta Fortuna

La cantera del Celta es sinónimo de talento. Los gallegos acostumbran a mimar sus categorías inferiores y a potenciar el talento local, que abunda en cada generación de futbolistas que pasaban por Barreiro y ahora lo hacen por la Ciudad Deportiva Afouteza. Los claros ejemplos son los jugadores a los que se va a enfrentar el Málaga CF. Raúl Blanco, Pablo Durán, Alfon González, Fer López o Yoel Lago son varios de los componentes de un plantel repleto de calidad futbolística que complicará en gran medida a los blanquiazules en su camino por alcanzar el ansiado ascenso.

A los mencionados y los aún por mencionar, se suman dos efectivos que formaban parte del conjunto que ha acabado clasificando como cuarto del grupo 1 de Primera RFEF, pero que desde la destitución de Rafa Benítez y el posterior ascenso de Claudio Giráldez al primer equipo desde el banquillo del Fortuna, han sido fijos en un equipo que, en parte gracias a ellos, ha logrado la codiciada permanencia en Primera División. Se trata de Hugo Álvarez y Damián Rodríguez. Son solo ellos dos los que participarán en el play off, ya que explica el técnico de Porriño que "no sería lógico" que bajasen Carlos Domínguez y Hugo Sotelo, pues a pesar de tener ambos ficha de filial, su temporada ha transcurrido en el primer equipo. Sin embargo, afirma que "Hugo (Álvarez) y Damián (Rodríguez) han estado en su dinámica el 90% de la temporada y es un premio para ellos. No tiene sentido que vayan jugadores que no han estado por respeto al Fortuna en general".

Hugo Álvarez, una joya desde el carril

Uno de los dos talentos con el que llegó Claudio Giráldez al primer equipo es Hugo Álvarez. Natural de Ourense, el atacante del 2003 acostumbra a ser un quebradero de cabeza para los rivales como ya lo fue para el Málaga CF en la Copa del Rey juvenil de la temporada 21/22, haciendo un gol y, a su vez, un roto a los de Luis Bueno. Desde su irrupción en una cantera en la que ha llamado la atención desde bien pequeño, ha frecuentado la banda izquierda, a pierna cambiada. Sin embargo, no le limita las opciones de cara a la resolución de las jugadas. Sabe apurar hasta línea de fondo y asistir, aunque donde mejor se lo pasa es en el recorte con el balón pegado al pie para buscar área.

Con grandes dotes combinativas en el último tercio, el paisano de David Ferreiro cuenta con la frialdad necesaria para definir con parsimonia. Aunque no es un reputado goleador, Álvarez ha logrado seis tantos y repartido cinco asistencias en los escasos 25 encuentros que ha completado con el filial. Sus brillantes actuaciones con el primer equipo se vieron consagradas con una sublime participación frente a todo un histórico como el Athletic Club. Ingresó en el descanso, con resultado adverso y una clasificación que se había apretado con la previa victoria del Cádiz. Ni con eso le temblaron las piernas al onresano, que asistió a Swedberg en el primer gol y anotó el segundo para alejar el descenso lo suficiente de Balaídos como para evitarlo una campaña más. El extremo llegó a ser premiado como el mejor jugador del mes de marzo del RC Celta.

Damián Rodríguez, seguridad en el eje

La zona de ataque no será la única potenciada por parte de los celtistas. Damián Rodríguez, de Ponteareas y también del 2003, es un multifuncional centrocampista que rinde con nota en los distintos aspectos de la zona de medios. Hasta el paso de Giráldez al primer equipo, fue un indiscutible en el filial. Tanto es así que fue el jugador que más minutos disputó en la primera vuelta, siendo sustituido únicamente en tres partidos de los primeros 19. A pesar de trabajar a destajo en la faceta de recuperación, no acostumbra a recibir tarjetas, contando con limpia entrada y, en especial, genial distribución de balón.

Damián Rodríguez, durante un entrenamiento con el primer equipo. / RC Celta

De buen pie zurdo, Rodríguez ejerce tanto de ancla como de clarificador entre centrales y medular. A diferencia de Hugo Álvarez, Damián sí ha completado partidos bajo las órdenes de Fredi Álvarez, actual entrenador del filial olívico, debido a su menor participación con el primer equipo, donde suma 257 minutos repartidos en cinco choques, siendo titular en tres de ellos. Es un pilar fundamental a la hora de sostener a su equipo, que se descuelga con facilidad al sumar a sus carrileros para generar superioridad en campo rival.

Son sin duda dos puntales que fortificaran a un Celta Fortuna que afronta el play off de ascenso a Segunda División con tanta ilusión como tan poca presión. Es uno de los equipos que más veces ha disputado la promoción en los últimos años, por lo que buscarán, al igual que el Barça Atlètic en el otro lado del cuadro, ser el único filial en segunda tras el descenso del Villarreal B.