Genaro: un capitán renacido para llevar al Málaga CF al ascenso

Los veranos siempre son tiempos convulsos para un equipo que no cumple con sus deberes. Si en la ecuación además entra el descenso a una categoría no profesional... el drama se hace palpable en todas las esferas del club. Es ese momento en el que hay que tomar decisiones difíciles y otras algunas muy impopulares para lo que cree la afición. Sin embargo, tan factible es la caída como la resurrección para un jugador que supera esa fase y el nombre propio en el Málaga CF es Genaro Rodríguez, un capitán renacido que ahora busca llevar al equipo a Segunda División.

El futbolista hispalense ha pasado de ser una de las caras más reconocibles del batacazo para convertirse este curso en el bastión general e implacable de la entidad de Martiricos. A escasos días de comenzar el play off, hace balance en La Opinión de Málaga de todo ese proceso de reencarnación, de lo que supone llevar el brazalete en estos momentos y de la eliminatoria ante el Celta Fortuna.

Por el momento, confiesa que es «impensable» haber recompuesto todo lo que se había roto, «lo ves todo negro por lo que un descenso conlleva». Y tiene razón, con el inicio de la nueva temporada tuvo que soportar ser una de las figuras protagonistas -como todas las demás- del gran fracaso de la historia del Málaga CF. Ahora ya le ha dado la vuelta porque «estamos todos juntos y tenemos en la mente el mismo objetivo».

A partir de ahí, «borrón y cuenta nueva» para coger con confianza y mucha madurez, en lo que insiste de forma especial, el brazalete de capitán. ¿Quién le podría decir en verano que puede ser el líder de un Málaga CF que vuelve a Segunda División? Nadie lo puede hacer, aún, pero lo define como «un orgullo tremendo».

En su cabeza, como en la tantos miles de personas, solo hay un objetivo y toda una afición a la que hacer sonreír de nuevo: «Echando la vista atrás, de lo que sufrimos el año pasado y de todo lo que ha sufrido la gente, creo que estamos a un bonito paso de hacer disfrutar a mucha gente. También a nosotros, por el trabajo de este año, porque no ha sido una temporada fácil por todas las lesiones de los compañeros y lo que llevamos sufriendo. Podríamos disfrutar bastante».

Primera eliminatoria

Para ello, el primero paso a superar es el Celta Fortuna. ¿Qué se ha hablado estos días en el vestuario blanquiazul? «Puede ser un equipo totalmente impredecible por lo que pueden demostrar. Son jugadores con muchísimo talento, jugadores jóvenes que al final tienen ese desparpajo como lo tenemos también en nuestras filas. Es un partido que se va a decidir por detalles, en el que vamos a tener que estar con los cinco sentidos puestos durante los 180 minutos o 210, quién sabe», desvela el capitán.

Genaro ha sido un jugador esencial esta temporada en el Málaga CF. / La Opinión

La de la ida será una cita muy importante, pero más lo va a ser la vuelta en Martiricos. «Se lo vamos a poner bastante difícil y ellos van a tener que soportar la presión de venir a un estadio con 30.000 personas». Con el ambiente que se augura, muy pocos equipos serían capaces de sobrevivir. Serán dos semanas -ojalá cuatro- muy largas, pero el sevillano ya sueña, tras superar un proceso de reconciliación, con ser el capitán que lidere al Málaga CF al ascenso.

Apuesta

¿Qué está dispuesto a hacer Genaro Rodríguez en caso de que el Málaga CF firme el ascenso? No es demasiado original, pero sí tiene claro dónde va a ser y con quién la celebración: «Si me podéis recoger en La Malagueta al día siguiente... Agradecería un taxi o algo. No sé decir nada en especial, pero sí lo disfrutaría al máximo con los aficionados y me veríais con una sonrisa de oreja a oreja. Me tendría que tratar la mandíbula de la felicidad enorme que sentiría por la gente».