El Málaga CF vuelve a Balaídos seis años después

Hay estadios que con solo verlos traen recuerdos. Un gol, una parada imposible o una eliminatoria. En el fútbol español hay campos con encanto, con una mística que ensalza la grandeza de este deporte, y Balaídos es uno de ellos, al que el Málaga CF regresa este sábado para comenzar el camino de vuelta hacia Segunda División.

No estará enfrente el Celta de Claudio Giráldez, pero aquí se empieza a construir la vuelta a la segunda categoría y después... Mientras tanto, queda esperar. El que actuará como local será el Celta Fortuna de Fredi Álvarez, con el que toca darle la vuelta a los últimos antecedentes que tuvieron los de Martiricos en el estadio vigués.

No es un estadio en el que la historia esté marcada desde un punto negativo, pero no ha sido especialmente favorable. Si se tiene en cuenta que los blanquiazules se despidieron de la élite en 2018, la última victoria llegó en 2014. El Málaga CF ha visitado en 14 ocasiones, siendo el balance de 5 victorias, 4 empates y 5 derrotas. Ahora le toca a los de Sergio Pellicer sumar un nuevo triunfo al casillero para, además, comenzar ganando el play off.

Tampoco habrá lugar, por ejemplo, al ambiente con el que el Celta le puso fin a la temporada el pasado domingo y con el que se cerró la campaña del centenario vigués. El club tan solo ha abierto Tribuna Alta y Baja, y Marcador Bajo, estando los aficionados malaguistas en Grada de Gol. Por lo que se espera que Balaídos esté, en el mejor de los casos, al 50% de su capacidad.

Preocupación por el estado del césped

Balaídos será el sábado, a las 18.30 horas, el estadio en el que se inicie la fase de ascenso a Segunda División, pero lo cierto es que el día de antes también se vivirá la fiesta del fútbol gallego. El viernes, a las 20.00 horas, se disputará sobre el verde del estadio vigués un partido entre la selección autonómica gallega y Panamá, por lo que la víspera del trascendental encuentro de Primera RFEF estará marcada por la cita previa del tapete de Balaídos.

Además, hay que recordar que en el estadio del Celta se llevan produciendo durante toda la temporada los partidos del primer equipo, intercalándose encuentros del filial celeste. Así que, a estas alturas de curso, puede verse afectado y no estar en las mejores condiciones para la visita del Málaga CF.