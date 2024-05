Alfonso Herrero: "Es importante que todo pase por La Rosaleda"

Alfonso Herrero es, sin lugar a la duda, el mejor jugador del Málaga CF hasta el momento. El guardameta sobresale en varios aspectos, como la regularidad, el pico de rendimiento y los puntos conseguidos para su equipo. Aparte de ser el único en haber disputado todos los minutos, el toledano se ha convertido en uno de los referentes de la afición malaguista. A pesar de no haber completado aún su primera temporada defendiendo el arco de Martiricos, ya ha portado el brazalete de capitán, representando no solo su significado de cara al público sino en el vestuario, donde es uno de los líderes. En el Media Day previo al play off de ascenso a Segunda División, el «Lince» Herrero analizó varios aspectos claves de cara a la recta final de la temporada, donde está convencido que va a aparecer la mejor versión tanto de sus compañeros como la suya propia.

El momento actual

Herrero cree que la plantilla afronta la promoción de ascenso en uno de sus mejores momentos y que su gol ante el San Fernando sirvió para revertir la dinámica: “Estoy bien, estoy tranquilo, contento por la dinámica del equipo, contento por llegar en este momento así al playoff y sobre todo con muchas ganas de que llegue el fin de semana. Creo que el partido contra el San Fernando fue ese cambio de chip que necesitábamos. Hemos conseguido dos muy buenas victorias en los dos últimos partidos y llegar así con garantías al play off era importante para nosotros, a pesar de que el playoff es un mundo aparte. Pero sabemos que tenemos ahora la vuelta aquí en casa. Vamos a centrarnos en este primer partido, pero luego todo pasará por aquí y es muy importante que la gente esté de nuestro lado, que lo vamos a dar todo” explica el arquero.

Después de momentos complicados en los que la esperanza no abundaba en La Rosaleda, los malaguistas han sabido reaccionar a tiempo. El portero destaca, en especial, la ilusión con la que afrontan las eliminatorias: “Mira, yo te diría que sí. Yo creo que lo que se respira dentro del vestuario es, sobre todo, la palabra para mí sería compromiso. Compromiso en un vestuario, que ya lo he dicho todo durante todo el año, que se le sale el malaguismo, de verdad. Hay gente que es de aquí de toda la vida. Esto se ha transmitido de unos a otros, de los que son de aquí, de los que no somos de aquí. Hemos podido ver lo que es esto, los valores que tiene el Málaga y yo creo que estamos todos a una. Yo creo que este equipo va a representar bien los valores del malaguismo en un play off. Sí, señor. Qué responsabilidad. Y esa presión bien entendida. Saber lo que tenemos ahí a la espalda, saber que esa gente que tenemos detrás no nos va a fallar y que apoyarnos en ellos también para dar un pasito adelante cuando las cosas no vayan bien” confiesa.

Alfonso Herrero no había jugado en el Málaga CF, pero sí en la provincia. Militó en las filas del Marbella FC, donde no logró cuajar la mejor de sus temporadas. Al ser preguntado por qué pensaría aquel Alfonso Herrero sobre el que es hoy en día, no duda en afrontarlo con humildad: “Bueno, yo en el Marbella, en el Oviedo, cuando estaba en el Madrid, en el Burgos, el Mirandés... Llevo esperando un momento como este. Al final el fútbol a veces tiene su vaivén y bueno, lo que diga la gente. Lo que pensaría el Alfonso del Marbella en este caso sería que bueno, que el trabajo se ha hecho bien durante estos años y que tengo muchas ganas de que llegue este fin de semana para poder hacer un buen partido. Estoy en un momento en el que me encuentro bien, estoy tranquilo, tengo a mi familia en un muy buen momento, en una gran ciudad y ya te digo, al final esa tranquilidad de estar en donde yo quiero es importante y también me afecta en lo que hay dentro del campo”.

Alfonso Herrero, durante un partido en La Rosaleda. / Málaga CF

Por último, no fue tan atrevido como Juanpe o tan franco como Genaro a la hora de realizar una promesa en caso de ascenso, aunque guardaría con cariño la fecha del hipotético hito: “Alguna vez he dicho que me podría tatuar la fecha o algo así sin problema” remata un Alfonso Herrero que, con su característica humildad, afronta el play off como uno de los líderes del Málaga CF.