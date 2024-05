"Conseguir el ascenso con el Málaga CF para mí es un sueño"

Quedan menos de 48 horas para que comience uno de los meses más importantes de la historia del Málaga CF. Así que todo está en marcha para que en un abrir y cerrar de ojos suene el pitido inicial que dé comienzo a la semifinal del play off de ascenso a Segunda.

Jokin Gabilondo ha sido uno de los grandes artífices a lo largo de todo el año para lograr los objetivos. De hecho, puede que esa importancia le haya llevado a ser uno de los grandes castigados físicamente en este último trimestre. Ahora explica en La Opinión de Málaga cómo se encuentra y analiza su competencia con Carlos Puga, así como al Celta Fortuna.

¿Cómo se encuentra en estos momentos? Quizás la gasolina pueda llegar justa a este tramo final...

Al final, los minutos son bonitos. Cuanto más juguemos, mejor. Creo que he tenido un rol importante durante gran parte de la temporada. Es verdad que ahora igual he participado menos en los últimos partidos, también porque Carlos lo está haciendo muy bien. Esa competencia sana nos hace competir mejor. Así que, aunque la gasolina esté un poco más gastada o lleguemos más cansados, en este play off vamos a estar muy motivados y casi no va a contar.

Se presenta una bonita pugna entre Carlos Puga y usted por el lateral derecho.

La rivalidad es sana. Carlos es un tío espléndido, la relación con él es muy buena. Es una rivalidad sana que nos hace competir mejor tanto a él como a mí. Todo lo que sea positivo para el equipo, va a ser positivo también para nosotros. Lo individual está de un lado, lo grupal es lo que cuenta. El que lo haga mejor jugará, lo que sea mejor para el equipo.

Así que la piña sigue ahí en el vestuario.

Todos nos llevamos bien con todos. La hermandad que se ha creado dentro del vestuario yo creo que va a ser importante para el play off. Somos un grupo que en el que todos estamos por el mismo objetivo y los egos están totalmente fuera.

¿Cómo gestiona el cuerpo técnico la parcela mental? Hay muchos futbolistas que han ido entrando y saliendo del once inicial.

Por esa parte, yo creo que los entrenadores son muy cercanos. Siempre hemos tenido la oportunidad de hablar con ellos y siempre que nos han visto más decaídos se han cercado. El trato humano en el equipo y en el club está siendo muy bueno. Por ahí estamos muy reforzados y no va a haber ningún problema en ninguna parcela.

Usted sabe lo que es estar en uno de los grandes filiales del fútbol español. El del Celta es un clásico de las fases de ascenso...

Lo están demostrando. Vienen consiguiendo buenísimos resultados en los últimos años, vuelven a estar ahí. Va a ser un filial muy difícil de batir con gente joven, gente muy prometedora que está participando en el primer equipo. Nosotros también contamos con esa parte de experiencia que va a ser clave y con la vuelta en casa, que va a ser un factor muy importante para nosotros.

¿A qué se compromete Jokin Gabilondo si el Málaga CF firma el ascenso? Parece estar de moda el rubio...

Sí, algo así. Mi novia seguramente me mataría, pero estaría dispuesto y es algo que me gustaría hacer. Conseguir el ascenso con el Málaga CF para mí es un sueño y seguramente esté ahora mismo en la semana más importante de mi carrera deportiva. Conseguir ese ansiado ascenso sería el mayor logro de mi carrera, estaría dispuesto a hacer lo que sea.

