Sergio Pellicer: "Esto es una final"

Sergio Pellicer ha comparecido este viernes ante los medios de comunicación para analizar la eliminatoria del play off de ascenso que arranca este sábado 1 de junio a las 18:30 horas en Vigo. El Málaga se enfrentará al Celta Fortuna en Balaídos en el partido de ida de las semifinales del play off de ascenso a segunda división. Pellicer tendrá que elegir el once para la vuelta al estadio vigués en un duelo que será trascendental para saber en qué condiciones llegará la eliminatoria a La Rosaleda.

El técnico malaguista ha despejado algunas dudas que podría haber sobre el planteamiento del equipo y también ha querido insistir en que el equipo está ante un momento clave de la temporada.

Eliminatoria

“Hemos trabajado mucho durante toda la temporada, muchísimas sesiones de entrenamiento, muchísimos partidos, muchísimas emociones... Eso nos ha servido para poder disputar esta primera final. Esto es una final. Es eso, todo el trabajo que hemos hecho y ahora viene lo más bonito, lo más precioso, pero hay que saber controlar los ánimos, saber gestionarlo bien y ser nosotros mismos. Está claro que el trabajo de una temporada se puede marcar por pequeños detalles, tanto a favor como en contra. Estamos preparados para una eliminatoria muy igualada, con dos equipos cada uno con su idea. Esto es a doble partido y ser conscientes de que el equipo que esté más centrado y sea más regular y constante y ante el error sepa olvidarse rápidamente y estar preparado para la siguiente jugada, es el que va a estar más preparado y el que se lo va a llevar".

Once titular

“Yo creo que está claro de que el que tenemos ahora es un momento muy importante de saber gestionar el tema de los rendimientos, sobre todo creo que los de los últimos partidos. Pero hay que focalizarse también en estos partidos en el último suspiro, como digo yo. Los últimos minutos donde aparecen ahí muchos motivos, ¿no?, la tensión, la concentración, el agotamiento físico, el agotamiento mental. Lo que llamamos siempre en el mundo futbolístico 'la zona Cesarini', ¿no?. Los cambios, las soluciones que tengan efectividad… entonces es importante el once, pero creo que es mucho más importante los jugadores que van a estar preparados para dar soluciones porque demostrado está, y la experiencia nos lo da, que este perfil de partidos a final de temporada, donde es un todo o nada, esos pequeños detalles, esos minutos tan importantes tanto del inicio, como los inicios de la segunda parte como en los últimos minutos. Hay que mantener una concentración muy alta y ahí es donde tienen que aparecer, sobre todo, las fortalezas que nosotros estamos trabajando.”

Últimos resultados

“Creo que en este perfil de eliminatorias, y sobre todo por la diferencia entre los dos grupos, hay mucha igualdad en todo. Entonces aquí no hay favoritos. Cuando se te pone el cartel de favorito, te están haciendo un flaco favor. ¿De acuerdo? Le estás dando ventaja al enemigo. Entonces aquí hay igualdad de condiciones en todas las eliminatorias. Nosotros estamos en la nuestra 50-50 y, sobre todo, todo lo que hemos hecho anteriormente, ahora hay que reflejarlo. Dando esos matices importantes en partidos totalmente diferentes a contextos que hemos vivido anteriormente. Pero sí que es cierto que, sobre todo, nuestro nivel de atención, nuestro nivel de cada partido, de ir a cada estadio que era una fiesta para cada equipo y luego jugar aquí delante de nuestra afición, que ha estado durante toda la temporada en veintitantas mil personas, pues imagínate. Y eso es un máster que nosotros tenemos y lo que tenemos es que hacernos fuerte, sobre todo en la constancia del partido, donde tenemos que templar mucho los ánimos y saber jugar los partidos con la idea de ir a ganar porque somos el Málaga y porque nuestra idea está marcada así. Pero todo el trabajo del año, ahora hay que ajustar esos pequeños detalles a nivel individual, que van a ser muy importantes, porque va a ser para el beneficio del colectivo".

Víctor García trata de centrar en la primera llegada del Málaga CF ante el Antequera. / Gregorio Marrero

Rival

“Lo mejor de este rival es que sabemos que no va a cambiar su estructura. Eso es lo más importante porque durante toda la temporada creo que todos los rivales se han ido ajustando muchísimo, han hecho siempre ciertos cambios. Y sabemos que este rival tiene una estructura muy clara, tiene una forma de jugar, ya tanto con su anterior entrenador, que luego subió al primer equipo, una metodología y un modelo de juegos muy claro. Además, sabemos su potencial ofensivo, que al final los datos están ahí. Es un equipo que en su estadio marca más de 2 goles en casa, entonces tiene muy claro esa estructura. La manera de cómo atacar, luego cómo defender, sobre todo en situaciones en un 5-4-1 con extremos con muchísima movilidad. Los 3 jugadores de arriba tienen muchísimo gol, pero también tienen sus debilidades. Entonces yo creo que ellos también nos habrán estudiado a nosotros y la diferencia van a ser los pequeños detalles. No nos esperamos ninguna sorpresa de ellos, sino simplemente lo único que puede cambiar es el perfil de jugadores que bajan del primer equipo dependiendo de las características, pero su estructura va a ser muy clara y nosotros en eso nos hemos focalizado. Sobre todo en fortalecer nuestras fortalezas, por dónde queremos nosotros hacer daño y luego, pues está claro que el rival tiene muchísimas fortalezas también y nosotros, pues a intentar sobre todo evitarlas y que se juegue el partido que nosotros queremos”.

Bajas

“Larrubia ha hecho una segunda semana completa. La semana pasada hubo que ajustar también, porque era importante que llegarán en las mejores condiciones. Juan Hernández ha hecho dos entrenamientos, pero le vamos a dejar en Málaga y creo que la semana que viene va a hacer una semana completa. Las bajas, pues las de Haitam y la de Ramón”.

Ser valiente

“Tenemos que ser nosotros mismos. Venimos de dos partidos donde hemos conseguido cinco goles. Muchas veces se dan etiquetas, pero hay muchísimos datos que demuestran que somos un equipo mucho más ofensivo de lo que se dice. Es cierto que nuestra fortaleza es defensiva, sobre todo porque tenemos un buen nivel defensivo, un gran portero y un buen esquema de balance, sobre todo en situaciones de transiciones a la hora de apretar, pero creo que ahora estamos haciendo unas fortalezas, sobre todo a nivel ofensivo y van a aparecer acciones individuales de jugadores. Nosotros tenemos que ir con la idea que hemos ido todos los partidos, la de ganar. Sí que es cierto que somos de los equipos que menos derrotas tiene en los dos grupos, pero nuestra idea es de conseguir la victoria para, sobre todo, encontrarnos y venir a un partido de vuelta que delante de nuestra gente sabemos que vamos a ser muy fuertes, pero es cierto que es una eliminatoria a 180 minutos, incluso puede haber 30 minutos más. Entonces tenemos que gestionarlo muy bien a nivel emocional. Pero, sabiendo el potencial que tienen el rival, sobre todo como local, sabemos que podemos hacerle daño, pero saber de qué tenemos que estar en el partido con concentración máxima porque es que se va a marcar en pequeños detalles”.

Afición

“Lo único que hacer es, sobre todo, honrarles. Con todo el esfuerzo que han hecho, es imposible, con todo lo que hagamos va a ser imposible devolvérselo. Y sobre todo la gente que ha estado durante todo el año y que está ahí en estos momentos, que siempre lo he dicho. Y luego está muy claro la charla a los 1000 valientes que van a venir, que se van a pegar una paliza brutal, ¿Pues imagínate, no? La charla es muy clara de la motivación para los jugadores, porque ya los jugadores están muy motivados y creo que son conscientes de todo. Entonces, con todo lo que tenemos detrás, que sabemos que la gente va a estar empujando aquí en Málaga se va a reunir en casa, en los bares y la gente que vamos a tener allí, que se van a pegar una paliza, que chapó por ellos. Me emociono porque es algo bruta. Entonces tenemos una oportunidad muy bonita y tenemos que pelear por ella y luchar para honrar sobre todo a esa gente”.

La afición malaguista sacando entradas para viajar a Balaidos. / Álex Zea

Semana

Creo que hemos incidido más en aspectos técnico-tácticos, de trabajos en pequeños detalles, cambiando un poquito, siendo un poquito más analíticos en ciertos trabajos, el control de cargas... Pero el otro día hicieron una actividad ellos en Benalmádena junto con Berni y Alfonso de baloncesto, pues cosas normales sobre todo. Los veo bien, estas semanas van solas. Al final mira, creo que puede ser de las semanas que menos lesiones tenemos. Entonces para mí es un alivio y además los veo muy, muy centrados, los veo sobre todo concentrados, sabiendo la responsabilidad que tiene, pero por eso también les digo que estén tranquilos, que hay que gestionar muy bien a nivel emocional y que luego nos centremos en cada jugada, nos centremos en el fútbol y no pensemos nada más allá. Que nos centremos en jugar al fútbol, en lo que hemos trabajado, en las mejoras individuales de cada jugador, en cómo podemos hacerle daño al rival, en cómo podemos obstaculizar sus puntos fuertes del rival y cada jugada, cada segundo de jugada, competir de la mejor manera individual, tomar la decisión por el bien del colectivo y que cuando hay un error me olvido y voy a la siguiente jugada. A partir de ahí, el que mejor sepa gestionar eso es la clave. Y que seamos valientes. Al final, Kevin me dijo una frase ayer con la presión, "la presión para los neumáticos". Es cierto, tenemos que disfrutar. Lo digo para distender un poquito también todo, que esto es fútbol. Es fútbol y sabemos que hay mucho sentimiento detrás, que después de un resultado hay un trabajo de toda la temporada, muchas emociones, pero qué es fútbol, ¿eh? Tenemos muchas veces que relativizar las cosas sabiendo la responsabilidad que tenemos y desde esa situación y esa tranquilidad, ir con el cuchillo entre los dientes. Eso es lo que tenemos que controlar. Y eso es lo que le quiero trasladar y los he visto muy bien”.

Lateral derecho

“No me genera dudas ninguna posición. Los veo a todos muy bien. Y sí me genera, una no, me generan un montón de dudas todos. Entonces eso es buena señal, muy buena señal y han entrenado como bestias. La verdad es que tanto Carlos Puga como Jokin Gabilondo son dos perfiles totalmente diferentes. Hay que recordar toda la temporada que llevamos, también en Copa del Rey donde vino un equipo de primera división y los veo muy preparados en ese aspecto y además está muy bien porque es un plan de partido. Son situaciones. El otro día es cierto que nos pidieron cambios, sobre todo Kevin, por molestias, sobrecargas, Luca también que era normal. Entonces tenemos que ajustar muchísimo ahora los cambios, muchísimo porque en cualquier momento, en cualquier situación, en este perfil de partidos aparecen momentos de tensión y jugadores que te piden los cambios y por eso tenemos que ir al mínimo detalle y por eso tiene que estar todo el mundo preparado. La foto final es la foto de todos. Pero la foto final es de todos los jugadores, de la prensa, de la afición, de la gente. No hay héroes, aquí somos todos. No podemos pasar de héroes a villanos, sino sobre todo saber que cada uno tiene su trabajo y que esté todo el mundo preparado".