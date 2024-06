Pellicer: "Me voy muy contento, la pena es lo último"

Sergio Pellicer compareció en rueda de prensa orgulloso por el trabajo de sus jugadores. Enfocó todos sus mensajes en la capacidad de reacción que tuvo que el Málaga CF tras encajar el primer gol del Celta Fortuna lamentando el tanto del empate: "Exceptuando el principio y la última acción, que lo normal es haber hecho falta, me voy muy contento por cómo ha reaccionado el equipo".

Balance

"Hemos visto un gran partido. Sabíamos del potencial del rival, es un equipo que en su casa tiene la estadística de ser el máximo goleador. Me quedo con la reacción. Nos ha faltado ajustar, ha habido situaciones para los dos equipos. La diferencia es la precisión, hemos entrado muy bien en la segunda parte. Cualquier rival te hace una avería y hemos reaccionado. Hemos competido muy bien, la pena es la última jugada. Si sucede al revés, la alegría sería inmensa. Nos espera el 50/50 delante de nuestra gente. Esperemos darle alegrías".

Satisfacción

"Exceptuando el principio y la última acción, que lo normal es haber hecho falta, me voy muy contento por cómo ha reaccionado el equipo. Sabemos que el contexto no tiene nada que ver, pero lo que hemos ajustado al descanso y la actitud de los chicos... la pena es lo último. Hemos tenido situaciones. Con estos rivales íbamos a tener espacios, después hemos ajustado con las transiciones. Me voy muy satisfecho de la puesta en escena de los jugadores con esta incertidumbre. No vale todo lo que has hecho anteriormente".

Apuesta del Celta

"Te vas con la sensación de que tenías una ventaja importante, pero sabíamos el potencial del rival. Se ha visto un muy buen equipo. Hay cosas que tenemos que mejorar como la última acción o desajustes que el rival genera. Muchas veces los equipos cambian, el Celta Fortuna tiene un modelo muy claro. No le hemos perdido la cara al partido, la reacción de la segunda parte me hace ser optimista si seguimos. Lo que se ha visto es un gran partido de jugadores que van a estar dentro de poco en categorías superiores, por nuestra parte también. La pequeña tristeza es la última".

Partido en La Rosaleda

"Tenemos que ir a ganar, tenemos el factor campo. Vale el empate, pero cuando piensas en eso estás más cerca del otro lado. Hay pequeños detalles, el rival también va a ajustar. Va a ser una batalla bonita".

Cambios inesperados

"Es verdad que nos ha desajustado el cambio de Carlos. Teníamos pensado antes en Kevin. Dani Lorenzo tenía tarjeta, Víctor también, pero estaba compitiendo bien. La puesta en escena de todos, aquí hay otro ritmo, y me quedo con la situación.

Ajustes en el descanso

"Es cierto que es un equipo que cuando supera la primera línea, genera incertidumbre. Es el equipo que menos centra del grupo, tiene mucho juego interior. Hemos ajustado en la presión por la parte derecha, Carlos estaba alto y Manu se metía después como tercer central. Dani y Genaro iban al par, y tenían que defender con los espacios. Hemos ajustado también tener paciencia cuando tenían ansiedad. Al final, la calidad del rival también es importante. Nos queda un partido vibrante delante de nuestra afición".

Capacidad de reacción

"El Celta Fortuna es el equipo que más contraataca, hay que saber interpretarlos. Cuando encajas un gol, son importantes los 5 minutos, más en estos play offs. Hemos cometido errores de no tener paciencia, pero sí han corrido en la primera parte. Cuando hemos reaccionado, no han corrido, pero en espacios y en ataque posicional tiene muchos argumentos".

Penalti

"Sabíamos la situación de Roberto, buscábamos fijar. En el momento que lo eliminas, estás 1 contra 1 con portero. Me ha parecido, pero cada uno lo ve desde un espejo diferente. Es lo que habíamos trabajado".

Mensaje a la afición

"Estos 1.000 valientes nos hacen sentir cosas que no somos, ellos se lo merecen todo. Me da rabia esa última acción porque se merecían la reacción del equipo. Cuando íbamos 1-0 sería un caos, ya lo sabemos gestionar. La Rosaleda va a estar llena, nos va a llevar en volandas. Les tenemos que honrar como lo estamos haciendo, pero con la última jugada".