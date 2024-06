Las 5 claves del Málaga CF para pasar a la final del play off

El play off de ascenso a Segunda División ya está en marcha. El Celta Fortuna y el Málaga CF fueron los encargados de inaugurarlo en Balaídos en un vibrante partido cargado de emoción hasta el final. Fue un buen partido de los boquerones, aunque deben mejorar en algunos aspectos de cara al vital partido de vuelta en La Rosaleda del próximo sábado.

1. Reducir los espacios

A pesar de las advertencias sobre el vistoso juego del Celta Fortuna, algunos malaguistas se sorprendieron del alto ritmo de circulación del filial celeste. Es un equipo que domina diversos contextos de partido y se adapta con facilidad. No temen los partidos cerrados, pero es en los abiertos donde se desmelenan y exhiben sus condiciones.

Es donde el Málaga debe trabajar, en la reducción de la concesión de espacios. Los de Fredi Álvarez son letales a campo abierto y así lo demostraron en Balaídos. En el descuento y con los de Pellicer replegados encontraron la vía para superar la línea defensiva mediante combinación de pases. Deben reforzar la vigilancia, en especial, la pareja de centrales. Nelson Monte y Juande deben cercar a los atacantes olívicos.

2. Evitar el ida y vuelta

Es precisamente por la facilidad de los celtistas de castigar con espacios por lo que el Málaga debe afrontar el partido con la cabeza fría. A los blanquiazules no les favorece un partido de ida y vuelta en el que el centro del campo pierda el peso que debe tener.

Los de Pellicer acostumbran a manejarse en partidos cerrados y, aunque cuenta con armas para un enfrentamiento de idas y venidas, debe cubrir sus espaldas para evitar que los puntales gallegos incidan en demasía. Los Hugo Álvarez, Raúl Blanco, Pablo Durán, Alfon González y compañía se lo pasan en grande cuando toca correr, algo que los blanquiazules deben esquivar. Es uno de los equipos de la categoría que menos centra, ya que fían sus opciones a las transiciones rápidas.

3. Eficacia en el remate

No es el Málaga el equipo que más remata de Primera RFEF ni mucho menos. A pesar de contar con uno de los máximos goleadores de la categoría como lo es Roberto, las llegadas a la portería rival no abundan en los partidos de los de Martiricos. Teniendo en cuenta que a los malaguistas les favorecerá un contexto de partido en el que no existan tantas ocasiones, debe acertar cada vez que se acerque a la portería de Ruly García.

4. Gestionar la presión

A nadie se le escapa que el Málaga es el que cuenta con más presión de la eliminatoria. El Celta Fortuna afronta el play off con optimismo, ilusión y, en especial, la certeza de que no sería un fracaso la eliminación. No pueden decir lo mismo los blanquiazules, que cargan con una pesada mochila de expectativas y exigencias. Sergio Pellicer siempre destaca la importancia de saber gestionarla y tiene en la eliminatoria ante un filial como lo es el Celta Fortuna una oportunidad de oro de demostrarlo.

5. La Rosaleda

La presión es, en parte, por jugar en casa. El Málaga se la juega en una Rosaleda que estará abarrotada. El feudo blanquiazul lucirá un brutal ambiente con muchos preparativos ya puestos en marcha. El aficionado malaguista afronta con ilusión el play off y, en especial, un partido de vuelta en el que, en caso de empate, se clasificaría sin necesidad de tanda de penaltis. Todo dependerá de La Rosaleda. El equipo es consciente... y el Celta Fortuna también sabe lo que le espera.