El Málaga CF se encomienda a La Rosaleda

Inmersos ya en época de play off, Málaga CF y Celta Fortuna pelean por una plaza en la final por el ascenso a Segunda División. La primera batalla se libró en Balaídos y contó con innumerables altibajos y giros de guion que, finalmente, dejaron todo por decidir.

Se adelantaron los celestes a los 14 minutos de juego en lo que parecía un vendaval. Sin embargo, los malaguistas se sacudieron y salieron con en cuchillo entre los dientes tras el descanso. Con los goles de Genaro y Roberto dieron la vuelta a un marcador que no apuntaba a volver a modificarse. Sin embargo, fue en el 93’ cuando Pablo Durán empató el partido y la eliminatoria. Por tanto, queda todo por decidir para el partido de vuelta, que tendrá lugar en un escenario idílico.

La Rosaleda dictará sentencia en un encuentro que seguro será apasionante. Los blanquiazules cargan con la presión de las expectativas, aunque también con el beneficio de que, en caso de empate tras prórroga, se clasificaría directamente a la final sin necesidad de tanda de penaltis.

Ambiente espectacular

El sábado es uno de esos días grandes para el malaguista. Pase lo que pase, será una tarde recordada durante lo próximos años. Es por ello que nadie se la quiere perder. Las entradas disponibles en la web del club se agotaron el mediodía del domingo, aunque aun quedan billetes por repartir para colgar el ‘sold out’.

El acceso al partido es gratuito para los abonados, aunque los que hayan asistido a cinco partidos o menos deben confirmar su asistencia retirando una entrada sin coste. La intención es clara: que no quede una butaca libre. Será 72 horas antes del partido cuando concluya el plazo de esos abonados, liberando su asiento en caso de no haber retirado la entrada. Por tanto, los que no han logrado comprar su entrada cuentan aun con opciones. Además, la zona de la grada visitante no se ha abierto a la venta general, quedando por determinar un posible desplazamiento de aficionados celestes. Es posible que, en caso de no llenarla, como parece que ocurrirá, se permita el acceso a más malaguistas. Para más inri, el club ha impulsado preparativos como un recibimiento, un mosaico y demás medidas que acrecentarán el éxtasis blanquiazul.

Jugar en casa

El tiempo ha dado el peso que merecía la pelea por la tercera posición del grupo 2 de Primera RFEF. El Málaga se impuso en la pugna contra el Ibiza en la última jornada al vencer al Real Madrid Castilla y no hacer lo propio los baleares ante el Recreativo de Huelva. Es por ello que los boquerones disputan la vuelta en casa y se clasificaría en caso de empate.

Los malaguistas venían de semanas complicadas en su matrimonio con el templo blanquiazul, llegando a encadenar cuatro empates consecutivos ofreciendo pobres sensaciones. Fue en el último día en casa, en la peníltima jornada frente al Antequera en el derbi malagueño, donde se recuperó la fe y se reafirmó la comunión entre equipo e hinchada, algo que sin duda será clave en el duelo a vida o muerte ante el Celta Fortuna del próximo sábado.