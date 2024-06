El malaguismo se prepara para un día de play off histórico

El Málaga CF dio un primer paso hacía la final tras salir vivo de Balaídos. De hecho, de no haber sido por el amargo final, el equipo habría vuelto a casa con una renta de un gol para encarar el segundo partido del play off por el ascenso. Pero el malaguismo dio carpetazo rápidamente a ese 2-2 ante el Celta Fortuna para poner en marcha una previa que puede ser histórica en La Rosaleda.

A esta afición no hay que pedirle nada porque siempre da incluso de más. No hay más que recordar la despedida vivida en el aeropuerto el pasado viernes, antes de partir hacia Vigo. Por no hablar del millar de seguidores que cruzaron el país por carretera o por aire para soñar con los suyos en el primer partido ante el filial vigués. Y a partir de ahí... ojo con lo que está por venir.

La Rosaleda, a rebosar

La Rosaleda jugará un papel fundamental este sábado para soñar y conceder el pase de ronda hacia la final del play off por el ascenso. El 'jugador número 12' ha sido el gran bastión al que se ha agarrado el equipo en los buenos y en los malos momentos, y se presenta como un pilar básico en el partido de vuelta.

La gran noticia, porque no por esperada deja de serlo, es que el estadio de Martiricos va a estar a rebosar. Lo único que falta por saber es cuántas entradas liberan los 1.200 abonados que tienen que retirar su localidad para el partido, por no haber acudido a cinco partidos en la temporada, además de las que devuelva el Celta. Pero la cifra es muy reducida y se tratan, en su mayoría, de asientos esparcidos por todo el estadio.

La afición malaguista en Balaídos / MARTA G. BREA

Previa

Con el ‘no hay billetes’ preparado, los grupos de animación y peñas malaguistas ya se encuentran preparando diferentes iniciativas para dar un último aliento a sus jugadores. La primera es una quedada en La Roca a las 16.00 horas, donde se darán cita los aficionados para iniciar la tarde. Habrá un dispositivo diferente, marcado por la queja de algunos vecinos y a la espera de saber si el partido es declarado de alto riesgo, cosa que ya pasó en la ida.

Al igual que hizo la afición en las tardes de Champions o en las previas a los partidos en los que los blanquiazules se jugaban el descenso en el que era el peor momento de su historia, en Martiricos se darán cita a las 17.30 horas para dar el último aliento a los suyos antes de entrar al feudo boquerón.

El momento más esperado de la previa será la llegada del autocar malaguista, para lo habrá un despliegue promovido por la grada de animación. Banderas, bombos, bengalas y diferentes elementos serán los que den una mayor fuerza a la llegada de los jugadores que tienen ante sí la posibilidad de pasar a la final de play off. En definitiva, una jornada que apunta a desbordar todas las previsiones que pueda haber, ya que el malaguismo se volcará por completo con el equipo.

Atmósfera de día grande

No acabará ahí. Dentro del estadio se preparará un ambiente similar al que se ha vivido en otras situaciones parecidas. Desde el club se va a trabajar en un mosaico de cartulinas distribuidas por todo el estadio para generar una atmósfera única en el momento que la afición entone el himno.

Además, desde la peña Frente Comepipas están incentivando una papelada en el instante en el que suene el pitido inicial. Desde peñas consultadas por este periódico confirman que están trabajando en crear un ambiente que sirva para sacudir a todos los protagonistas y que puedan dar su mejor versión... con el único objetivo de soñar pasados los 90 o los 120 minutos.