Una semana de ‘normalidad’ para preparar el decisivo Málaga CF - Celta Fortuna

El Málaga CF y su afición afrontan desde ya una de las semanas más importantes de los últimos años... aunque ojalá no sea la última. Después del Media Day, del recibimiento en el aeropuerto y del partido en Balaídos, toca poner los pies en el suelo para volver a respirar antes de que las pulsaciones se comiencen a disparar cuanto más se acerque el sábado con la visita definitiva del Celta Fortuna.

Para ello, el club ha preparado una semana de ‘normalidad’. A efectos prácticos, salvo alguna excepción, no habrá nada que no se haya podido ver a lo largo de la temporada regular. Ahora bien, ‘normalidad’ muy relativa porque nada es normal cuando tienes la final del play off por el ascenso a Segunda División a 90 o a 120 minutos de distancia.

Domingo, lunes y martes

Lo cierto es que Sergio Pellicer no tiene tiempo que perder y puso el mono de trabajo a sus jugadores el mismo domingo, a pesar de aterrizar de madrugada. Como es habitual después de los partidos, los futbolistas con más minutos trabajaron en las galerías interiores de Martiricos, mientras que el resto de la plantilla lo hizo con intensidad de cara al partido de vuelta sin tener que lamentar malas noticias después del viaje a Vigo.

El lunes fue el día elegido para descansar y el equipo vuelve este martes, a partir de las 10.30 horas, a los terrenos de juego para comenzar a preparar el encuentro de La Rosaleda, la primera cita con la historia de un mes de junio apasionante en la ciudad.

Miércoles

Hasta ahí, la normalidad sí es absoluta con respecto al resto de la temporada. El miércoles, si nada cambia con respecto a los planes iniciales, en el club quieren realizar una rueda de prensa con uno de los futbolistas de peso en un momento tan importante. Ha sido habitual en semanas señaladas, con rachas positivas o negativas. Así que habrá que esperar si sale adelante y quién es el que se pone ante los micrófonos para comparecer ante los medios.

Jueves

La plantilla seguirá con su semana, pero el jueves es un día muy señalado para los aficionados, especialmente para todos los que no tengan entradas para la gran cita y quieran una. El Málaga CF pasará a liberar tantas entradas como abonados -con 5 partidos o menos asistidos- no hayan retirado su localidad ante el Celta Fortuna.

Además, los abonados del club vigués también tienen hasta el jueves, a las 10.00 horas, para solicitar entradas y estar en La Rosaleda. Una vez cumplido el plazo, devolverán las sobrantes y también se pondrán a la venta para el público general con el único objetivo de que no haya ni siquiera un solo asiento vacío en el estadio de Martiricos.

El Málaga CF prepara un mosaico en La Rosaleda. / Málaga CF

Viernes y sábado

A partir de ahí, regresa la ‘normalidad’ en el trabajo, aunque puede que no en las pulsaciones. El Málaga CF entrará en los últimos compases de espera con la sesión de trabajo final y la comparecencia de Sergio Pellicer. Ahí será cuando el técnico blanquiazul ofrezca las pinceladas previas sobre un día en el que, nada más y nada menos, hay en el horizonte una final para volver solo un año después a Segunda División.

Y el sábado, el ¿primer colofón final? A partir de las 19.30 horas, La Rosaleda comenzará a vibrar como pocas veces para llevar a su equipo hacia un resultado que permita sentarse el domingo frente a la televisión para ver el Nástic de Tarragona-Ceuta. Antes, recibimiento, mosaico y una fiesta por todo lo alto que ya cuenta sus horas para aspirar a un estallido de celebración. Bien se lo merece una afición que conquistó la semana pasada Vigo y que ahora espera levantar una frontera en casa para seguir hacia delante.