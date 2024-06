Larrubia y Einar explican cómo se retroalimentan jóvenes y veteranos

Es una semana clave para el devenir del Málaga CFy en la ciudad se respira un ambiente de final. Es una semifinal, pero podría ser el último partido de los blanquiazules en la temporada 23/24. Sin embargo, cada vez que un miembro de la plantilla comparece ante los medios, descartan esa posibilidad, explicando su convencimiento sobre el posible ascenso. Este miércoles fue el turno de Einar Galilea y David Larrubia, quienes se expresaron en La Rosaleda tras el entrenamiento y, entre otras cosas, explicaron cómo se ayudan entre los más jóvenes y los más veteranos.

Previa del partido

Einar

"Creo que el equipo está con muchísimas ganas de que llegue el partido. Se hace larga la espera y con ganas de que llegue el sábado, que es un día muy bonito, de muchas emociones. Estamos trabajando con muchas ganas y con mucha ansia de que llegue un día especial".

Larrubia

"Sí, es lo que ha dicho Einar, el equipo. desde que acabo el partido en Vigo. estaba deseando que llegara el partido del sábado, un partido esperado por toda la gente por nosotros".

Mejoría personal y colectiva de Larrubia

"El equipo estaba regular en fase ofensiva antes del Antequera. No generábamos tanto y en estos últimos tres partidos hemos marcado siete goles y yo he recuperado minutos, confianza y espero que llegue así al final. Después de la buena actuación que tuve he cambiado el chip, una buena actuación te da confianza".

Larrubia ha vuelto a ser importante para Pellicer. / Gregorio Marrero

Ayuda entre jóvenes y veteranos

Einar

"No me importa quién salga a campo. Si tengo que salir, bien. Si sale otro que está igual o más capacitado que yo, pues también. Al estar más años, hemos vivido más emociones como estos partidos, la gente joven no lo ha vivido tanto y es bonito también. Nos retroalimentamos, yo puedo calmar a David diciéndole que es un partido más y él me puede transmitir esta ilusión".

Larrubia

"Al final, un play off de un filial y de un primer equipo son totalmente distintos. Si no se conseguía el ascenso con el filial, no pasaba nada, los filiales están para subir jugadores al primer equipo. Ahora nos jugamos mucho, tenemos que devolver todo el apoyo y compensar el mal rato que han vivido estos años".

Einar no piensa en el empate

"Sí, sobre todo a estas alturas de semana, con nuestra gente aquí, vamos a ir a por el partido como fuimos allí, que empatamos en una acción desafortunada. Nos van a llevar en volandas, vamos a ir a atacar y a ir a por el partido. Del partido allí en Vigo nos fuimos con mal sabor de boca porque pensábamos que nos íbamos con el partido y al final nos empataron. Si al final empatamos y nos vale, pues habrá que amarrarlo, pero vamos a ir a ganar".

Larrubia cree en el trabajo realizado

"Sí, hoy hemos visto un video bastante largo de los errores contra el Celta. Queremos corregir donde nos hacían daño y tenemos que aprovecharlo para ir a por el partido. Creo que es un filial muy talentoso, es uno de los equipos que más goles hace con mucho talento arriba, pero al ser un filial no tienen esa concentración atrás".

La situación actual de Einar

"Voy a ser sincero, estoy muy orgulloso de mí mismo. En una situación en la que todos queremos jugar y aportar, estoy ayudando al equipo en todo. Gracias a unas charlas que tuve con el míster y con Loren, he superado un bache que tuve en lo anímico, llevaba buenas semanas y en abril tuve que parar, pero ahora estoy bien. Si el míster considera oportuno que esté en el verde, estaré en el verde, si no, a ayudar durante la semana. Desde que acabamos la Fase Regular, comenzamos una fase nueva, de cuatro partidos, y todos queremos sumar y ayudar al equipo en los entrenamientos. Somos muchos jugadores en el equipo y estamos muy unidos. Creo que da igual quién esté en el verde, quién empiece. Para el día a día, transmitir esa buena energía de cara al partido y para ver reflejada esa buena imagen".

Larrubia ha tenido que decir "no" a peticiones de entradas

"Esta semana me ha costado decir que no a mucha gente, pero el lunes ya no quedaban entradas y no me ha dado tiempo a comprar más, los que han venido durante todo el año van a venir".

Einar, sobre el rival en una hipotética final

"Sí que vi el partido, pero sabíamos que para enfrentarnos a uno de los dos tenemos que ganar el partido de aquí. Siempre quieres anticiparte, pero ese premio llegará si conseguimos ganar al Celta B. Los estamos analizando viendo vídeos, también nuestros errores y vendrá lo que tenga que venir. El ambiente que tenemos es de mucha ilusión, muchas ganas de que llegue el partido con un ambiente especial y por pasar la eliminatoria. Creo que lo estamos preparando muy bien. El partido que hizo el equipo en Vigo fue bueno, tenemos que ajustar tres o cuatro cositas y aquí en casa, con un ambiente que va a ser espectacular, lo vamos a conseguir, lo vamos a hacer".