Última llamada para el lleno en La Rosaleda

El duelo del sábado entre el Málaga CF y el Celta Fortuna es realmente una final. No por denominación, ya que se trata de la vuelta de la semifinal del play off de ascenso a Segunda División, aunque blanquiazules y celestes se juegan la temporada a un solo partido. El empate a dos de la ida en el estadio de Balaídos hace que el ganador de la eliminatoria clasifique a la final, por lo que, como es lógico, será el último partido del curso de uno de los dos conjuntos.

El feudo vigués contó con una asistencia de 5.705 aficionados, de los cuales figuraban alrededor de un millar de malaguistas. Sin embargo, es ahora cuando llega el turno del templo de Martiricos. El club viene trabajando a destajo para lograr la mejor entrada de la temporada.

No es sencillo, ya que durante el curso ya se ha colgado el cartel de «no hay billetes» en varias ocasiones, pero los boquerones quieren un lleno real, de los que es misión imposible divisar una butaca libre. En el partido ante el Ibiza del pasado mes de febrero, el teórico lleno se tradujo en más de veintiséis mil aficionados, por lo que restaban cerca de tres mil quinientos sin acudir a La Rosaleda. Es algo que quieren cambiar desde el seno del club blanquiazul.

Nuevas entradas

Las entradas para el partido hace tiempo que volaron. Así lo evidenció David Larrubia en rueda de prensa el pasado miércoles, que desveló no haber podido hacer frente a todas las peticiones de entradas que recibió por la rápida actuación de los malaguistas. Sin embargo, no está todo perdido para aquel que no haya sido capaz de adquirir su entrada y aún lo pretenda.

Las entradas comenzaron a agotarse antes de que se conociera la fecha del propio partido. Los abonados contaron con 48 horas de antelación para comprar entradas. Después de ese proceso, la venta se abrió al público general, que no dudó en agotar con celeridad las localidades disponibles de La Rosaleda, con una tabla de precios que oscila desde los 20 hasta los 50 euros.

Sin embargo, el proceso de venta de entradas cuenta con una peculiaridad y es que, a pesar de que todos los abonados cuentan con acceso gratuito al partido, son los que hayan asistido a cinco partidos o menos con su abono los que debían retirar su entrada, también sin coste alguno, para confirmar así su asistencia.

Esta medida impulsada por el club favorece a que el lleno del próximo sábado sea lo más real posible, por lo que todos aquellos asientos que no hayan sido reservados por sus abonados hasta las 23.59 horas del miércoles 5 de junio, quedarán liberados para la venta general. Son más de 1.800 los abonados que no habían acudido a más de cinco partidos, por lo que, a pesar de que muchos de ellos hayan retirado su entrada, a partir de las 12.00 horas del jueves estará disponible una importante remesa para asegurar el lleno en La Rosaleda.