La cabeza de los jugadores, un aspecto clave para Pellicer

Si hay algún aspecto que Sergio Pellicer ha querido cuida con el mayor de los cariños en cada una de sus etapas en el banquillo del Málaga CF es el mental. En el organismo humano, la cabeza impera sobre el resto, y en el deporte, son los pequeños detalles los que marcan la diferencia. Ante un escenario tan vertiginoso como el del próximo sábado, con una Rosaleda llena hasta la bandera, recibimiento, mosaico y clima de día grande en Martiricos, el de Nules sabe que los suyos deben andar con calma. Por ello, quiere transmitir tranquilidad a los integrantes de su plantilla, tratando de rehuir de la tan temida sobreexcitación, como ha explicado entre otros temas en la rueda de prensa previa al clave partido ante el Celta Fortuna de la ida de semifinales del play off de ascenso a Segunda División:

"A estas alturas de la temporada, que está de vacaciones casi todo el mundo, casi todos los equipos, hace 11 meses empezamos a entrenar con los chavales, toda esa carga con lo que viene por delante es una ilusión tremenda, tenemos una oportunidad histórica delante de nuestra gente y el trabajo de todo el año depende de un partido. Hay que estar preparados para todo, pero hay que ir a por el partido, no podemos especular, hay que saber gestionar los distintos momentos y tenemos una buena prueba de lo que ocurrió allí, en ciertas situaciones que recibimos un gol y después supimos reaccionar, a partir de ahí hay que saber gestionar muchísimas situaciones, cada falta, cada saque de esquina tiene que ser como un penalti. Eso es lo que tenemos que generar, recuerdo el gol contra el Atleti B en el primer partido de aquí, es eso lo que tenemos que generar y aquí todos somos más fuertes".

Además, asegura que conoce a la perfección las sensaciones de los futbolistas en esos instantes. Por ello, pretende aportar la mayor normalidad posible para que lleguen al autobús concentrados y se limiten a disfrutar de cara a desarrollar el trabajo realizado durante la semana sobre el terreno de juego del feudo blanquiazul:

"Los cuerpos técnicos somos agentes transformadores de cara a los jugadores a nivel técnico, físico y sobre todo emocional, sé lo que es estar ahí, lo he vivido en muchas situaciones y ya cuando entras en la avenida es increíble. Tenemos que darle tranquilidad a los chicos, que lo disfruten, diré la alineación en el hotel y trabajaremos en demás aspectos que nos ayuden a relajarnos. Los jugadores, después del entrenamiento del viernes, se irán a sus casas a descansar. El sábado ya nos concentraremos temprano, quiero darles tranquilidad pero que también entiendan ante lo que estamos. El otro día, cuando reaccionamos ante esta situación, me fui muy contento porque en otras situaciones cada uno va a la guerra por su cuenta y hay que competir como un equipo ganador y ser un equipo, jugáis vosotros (medios de comunicación), juega la afición, juegan los titulares y para mí, los más importantes son los que no juegan de inicio y tienen que aportar".