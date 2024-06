Colas en La Rosaleda para conseguir las últimas entradas del Málaga CF - Celta Fortuna

La Rosaleda va a colgar el 'no hay billetes' en el día más importante -ojalá no el último- de su historia reciente. El Málaga CF se juega dar un paso definitivo hacia la final del play off de ascenso a Segunda División y la afición blanquiazul se va a dejar la vida en ello desde incluso antes de que la pelota eche a rodar.

El club ha puesto a la venta el último pack de entradas, alrededor de 1.200, para asistir al partido frente al Celta Fortuna. Parte de ellas fueron devueltas por el filial vigués y la mayor parte procede de todos los abonados -que acudieron a un máximo de cinco partidos- que no han confirmado su asistencia a la cita del sábado. Por lo que las colas en las taquillas no se hicieron esperar. Nadie quiere perderse una cita para la historia.

Una vez más la afición malaguista aguardó en las cercanías de La Rosaleda a que abriesen las taquillas. A las 12 horas se pusieron a la venta las últimas 1.200 entradas que se han liberado para el Málaga CF - Celta Fortuna, partido de vuelta de la semifinal del play off de ascenso a Segunda División.

La mayoría de localidades que ha puesto la entidad de Martiricos a la venta estaban aislados en el estadio debido a la alta demanda, pero aun así había disponibilidad de entradas en todas las zonas de La Rosaleda y los precios se han mantenido respecto a la gran venta que se realizó durante la pasada semana.

A causa de la iniciativa del club de obligar a sus abonados más ausentes a confirmar su asistencia, se espera que este próximo partido haya una mayor afluencia de público, además del gran número de aficionados malaguistas que podrán copar las gradas de Martiricos por la poca presencia de seguidores vigueses, a causa de la poca colaboración del Celta, puesto que los aficionados celestes pedían facilidades para viajar y el club no se las ha ofrecido.

Página web caída

Eso sí, mientras hubo quien optó por guardar cola en La Rosaleda, hubo quien necesitó recurrir a grandes niveles de paciencia porque la página web volvió a colapsarse ante la demanda desorbitada. Estuvo lenta, dando errores durante gran parte del tiempo y causando estragos a los últimos compradores. Nadie quiere perderse esta gran oportunidad del Málaga CF.