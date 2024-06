Pellicer: "Tenemos que dar tranquilidad a los chicos, que lo disfruten"

La primera final

"Es una final, es así, la semana ha ido muy bien porque veo a los chicos como a la afición, preparados, focalizados en la trascendencia del partido, en vivir algo único, va a estar repleta la Rosaleda, con la idea muy clara de como debemos afrontar el partido, en Balaídos se vieron dos equipos que supieron jugar con sus armas y salvo la última jugada supimos reaccionar y esto ya es un máster".

La importancia de los datos

"Es cierto que luego ves el partido, ves el análisis y esto son resultados, los datos hay que saber interpretarlos, estuvimos muy bien, en muchas situaciones, fue el día en el que el Celta Fortuna recibió más tiros jugando como local. En muchas situaciones, sus extremos nos fijaban y no sabíamos como saltar, pero el equipo compitió muy bien, el rival sabemos que tiene muchas cualidades, por eso están ahí. Tenemos que ser nosotros mismos porque la ejecución que tenemos pensada es para ser valientes y es cierto que nos podríamos haber llevado algo mejor de Balaídos mejorando esos pequeños detalles aunque, de no haber reaccionado, habría sido peor. Estamos ya con el bicho dentro y con ganas de que llegue el sábado".

Carrera de fondo

"A estas alturas de la temporada, está de vacaciones casi todo el mundo, casi todos los equipos, hace 11 meses empezamos a entrenar con los chavales, toda esa carga con lo que viene por delante es una ilusión tremenda, tenemos una oportunidad histórica delante de nuestra gente y el trabajo de todo el año depende de un partido. Las bajas son las que están, a partir de ahí, Roberto hoy ha hecho algo y creo que todos van a estar disponibles".

Gestión de momentos

"Hay que estar preparados para todo, pero hay que ir a por el partido, no podemos especular, hay que saber gestionar los distintos momentos y tenemos una buena prueba de lo que ocurrió allí, en ciertas situaciones que en las que recibimos un gol y después supimos reaccionar, a partir de ahí hay que saber gestionar muchísimas situaciones, cada falta, cada saque de esquina tiene que ser como un penalti. Eso es lo que tenemos que generar, recuerdo el gol contra el Atleti B en el primer partido de aquí, es eso lo que tenemos que generar y aquí todos somos más fuertes.Tenemos que darle tranquilidad a los chicos, que lo disfruten, diré la alineación en el hotel y estamos intentando hacer más cosas que nos ayuden a relajarnos, el otro día, cuando reaccionamos ante esta situación, me fui muy contento porque en otras situaciones cada uno va a la guerra por su cuenta y hay que competir como un equipo ganador y ser un equipo, jugáis vosotros, juega la afición, juegan los titulares y para mí, los más importantes son los que no juegan de inicio y tienen que aportar".

Qué partido espera Pellicer

"Muy parecido a lo de allí, es un equipo que no especula, que va a buscar arriba, nosotros también vamos a ir a buscarlos arriba y la guerra por tener la pelota, sabemos que el equipo que tenga más volumen de balón, el que se acercaba a portería rival generaba muchas ocasiones de peligro, me espero un partido como el de allí, es cierto que allí sabíamos que quedaba un partido de vuelta y aquí no, vamos a ir a por ellos desde el principio".

El Celta Fortuna no va a cambiar

"La estructura no la van a cambiar, en el sistema de juego siempre hay matices, ellos te van a generar superioridades, nosotros también, hemos trabajado varios aspectos y a partir de ahí tenemos varios planes de situación y el perfil de jugadores que eso cambia según el perfil del equipo, estuve viendo el Ceuta-Nástic, que sí son equipos que pueden cambiar, pero este equipo no va a cambiar, quizá el otro día dieron más balones en largo, pero los protagonistas son los futbolistas y hay que tomar la mejor decisión para el colectivo sobre el individual".

Respeto por el rival

"Conocemos perfectamente a esta afición, es una afición que representa los mejores valores y respetar al rival, yo también he estado en canteras importantes para trabajar y estar arriba, todo lo que se pueda decir desde fuera de situaciones arbitrales y demás no va correspondido con los valores que deban ser de un equipo de cantera".

Contar con todos

"Hay que ajustar el tema de las cargas, el segundo entrenamiento lo hizo parcial, tenemos que prepararlo con la carga física y emocional a todos y salvo Haitam, Ramón y Moussa, Juan ya ha hecho una jornada completa, vamos a tocar madera porque mañana ya es el último entrenamiento".