El Málaga CF cuelga el cartel de "no hay billetes"

Cada vez queda menos para el vital partido entre el Málaga CF y el Celta Fortuna. Es la primera final de la temporada para los blanquiazules, por más de que se trate de la vuelta de la semifinal del play off de ascenso. El que gane, sigue vivo. El que pierda, cae eliminado. La afición malaguista es consciente de ello, y ya ha comenzado su particular encuentro. Fueron alrededor de mil los que se desplazaron hasta la otra punta del país para acompañar a su equipo en Vigo en la ida de la eliminatoria. Fue en Balaídos donde ambos equipos firmaron las tablas en un duelo vibrante cargado de alternativas. Tras el 2-2 final, queda todo por decidir en La Rosaleda.

Entradas agotadas

Era algo previsible, pero tenía que darse. La hinchada boquerona ha agotado todas las entradas para el clave duelo del sábado, siendo la guinda a un ambiente que seguro será espectacular. Para ello, el club ha trabajado a destajo desde que se conociera el rival e incluso antes de que se conocieran las fechas. Fue antes de descubrir el horario del partido de vuelta cuando la entidad de Martiricos puso a disposición de sus abonados las entradas 48 horas antes de abrir la venta al público general. El ritmo de venta de entradas fue frenético, agotando con celeridad las butacas disponibles.

Sin embargo, no se trataba de un lleno absoluto, ya que el Málaga se ha querido asegurar una entrada espectacular. Los blanquiazules impulsaron una medida para que no quede un asiento vacío. La entrada es gratuita para todos los abonados, aunque aquellos que asistieran a cinco partidos o menos durante la temporada debían retirar su billete a modo de confirmación de asistencia para evitar que quedasen libres sus localidades. Son cerca de 2.000 los que no han acudido a más de media decena de partidos durante la temporada, escollo importante para que La Rosaleda luciese la imagen esperada.

Fueron finalmente 1.200 las que se liberaron en la mañana del jueves, siendo muchas de ellas en asientos separados. Poco importó para los seguidores blanquiazules, que agotaron nuevamente la remesa sin reparo. El lleno se suma a la lista de alicientes para un partido que de por sí no los necesita, pero que contribuirán a un caldo de cultivo sensacional. Recibimiento a las 17.30 horas al autobús del equipo, mosaico blanquiazul y llamamiento a vestir de blanquiazul son varios de los puntos de la lista. La afición malaguista ya ha comenzado su particular encuentro.