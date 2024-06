Málaga CF-Celta Fortuna: Lo dice El Kanka: «Que pase lo que tenga que pasar»

El malaguista no está acostumbrado a que su equipo le dé alegrías. Ya ni se diga en los últimos años, en los que se ha encadenado descenso tras descenso con un fallido play off de ascenso entre medias. La Primera RFEF no es el sitio que debería corresponder al Málaga CF. Quizá tampoco la Segunda División, pero el nombre y el escudo no ganan partidos. El coraje y el corazón sobre el terreno de juego, sí. Y el primer paso para volver tiene lugar en la tarde del sábado 8 de junio, a las 19.30 horas en el estadio de La Rosaleda.

El Málaga se enfrenta al Celta Fortuna en un partido a todo o nada. El que vence, se clasifica a la final del play off por el ascenso a Segunda División. El que cae, queda eliminado, marcha de vacaciones y, en agosto, de nuevo a la casilla de salida de la tercera categoría del fútbol español. La batalla, televisada por Canal Sur, FEF TV y TVG (televisión gallega), tendrá lugar en un templo blanquiazul que lucirá como hace tiempo que no hace. Y no por demérito de los últimos tiempos, pues el club boquerón cuenta con más de 20.000 abonados, sino por la magnitud de la fecha y la entrega total y absoluta de los aficionados.

Todo vendido

No hace falta decir que no queda ni una entrada para el partido. Todo vendido, incluso tras la nueva remesa de 1.200 entradas del pasado jueves. Total, de haber salido 5.000 más, se habrían agotado igualmente. A ello se suma el recibimiento al autobús del equipo preparado para las 17.30 horas en la recta de tribuna, el mosaico que lucirá en el interior del estadio a la salida de los jugadores y el llamamiento a que todos los malaguistas vistan con orgullo su blanquiazul, ya sea la retro, la de este año o la del último ascenso, desde el que ya ha llovido.

Vale el empate

Sergio Pellicer ha destacado por activa y por pasiva que irán a por el partido. El de Nules solo concibe afrontar el encuentro con valentía y dejarlo todo en busca de la victoria, aunque es cierto que a los de Martiricos les sirve el empate. Si las tablas se mantienen al término de los 90 minutos, se disputaría una prórroga. Sin embargo, si el marcador persiste, el mejor clasificado en la fase regular (el Málaga, que quedó tercero en el grupo 2 mientras que el filial celeste fue cuarto en el grupo 1) certificaría su presencia en la final, ante Ceuta o Nástic de Tarragona.

La Rosaleda se vestirá de gala para el clave partido. / Gregorio Marrero

El empate de la ida lo deja todo abierto. En Balaídos se vivió un duelo sin cuartel que bien pudo haberse llevado cualquiera de los dos equipos, aunque un tardío gol de Pablo Durán en el 93’ colocó el 2-2 definitivo que deja todo por decidir en La Rosaleda. En Vigo se vio a un Málaga con alma, pues tras enfilar el camino a vestuarios en el descanso cayendo derrotado, supo darle la vuelta en la segunda mitad y rozó la victoria. Es ese Málaga el que se espera en su casa, en su feudo. Es el que esperan los más de 30.000 que se han congregado para volver a disfrutar. Y es que lo dice El Kanka en su himno: «Que pase lo que tenga que pasar».

Alineaciones probables:

MÁLAGA CF: Alfonso Herrero (1); Víctor García (14), Juande (5), Nelson Monte (20), Puga (3); Genaro (16), Manu Molina (12), Dani Lorenzo (22); Ferreiro (7), Larrubia (10), Roberto (19). Técnico: Sergio Pellicer.

CELTA FORTUNA: Ruly (13); Manu Fernández (12), Yoel Lago (2), Javi Rodríguez (20); Hugo Álvarez (23), Damián (6), Dela (29), Javi Rueda (17); Alfon (11), Pablo Durán (9), Raúl Blanco (10). Técnico: Fredi Álvarez.