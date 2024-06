Las notas de los jugadores en el Málaga CF-Celta Fortuna

EL MEJOR

Roberto Fernández (10)

Goleador. El hombre gol hizo lo que mejor sabe. Es un delantero de los que vale pasta. Su doblete lo reivindica como uno de los goleadores del momento. 18 goles esta temporada. Y lo más importante, tres de ellos en dos partidos de play off.

Alfonso Herrero (9)

Santo. Nueva intervención clave en la primera mitad para evitar males mayores. Es uno de los líderes del equipo.

Víctor García (5)

Irregular. Mal en la primera mitad en defensa y bien en ataque en la segunda. Siempre cumple en campo rival, aunque sufrió en el propio en los primeros 45 minutos.

Nelson Monte (2)

Catastrófico. Su peor partido en Málaga. Sustituido al descanso, no tuvo el día. Dejó espacios, llegó tarde a los duelos... y su sustituto fue, junto a Roberto, el mejor del partido.

Juande (8)

Notable. El único zaguero que se salva en la primera mitad. Ni un error. Estuvo serio y contundente en la disputa de balón, algo que siempre se le ha achacado.

Carlos Puga (6)

Suficiente. Parecido a Víctor García, superado en la primera parte. En la segunda pudo crecer y rendir en ataque. Recibió constantes ayudas de Juande para frenar a Hugo Álvarez y sufrió en demasía con Alfon González.

Genaro (7)

Ancla. No brilló con balón, aunque sostuvo al equipo en la segunda parte. Fue el que permitió al equipo volcarse tras el descanso.

Manu Molina (6)

Despistado. Tuvo varias pérdidas tontas que pudieron costar el partido. Bien en la gestión de balón, aunque pudo haber dado pie a un disgusto mayor.

Dani Lorenzo (9)

Peleón. El primer gol es suyo. Luchó lo que parecía perdido y valió para el empate. Encontró petróleo donde no había nada. Como siempre, mejora la jugada cada vez que toca la pelota.

Ferreiro (6)

Gris. No brilló y fue sustituido al descanso por un brillante Kevin. Su banda no se explotó y la izquierda no es su sitio.

David Larrubia (8)

Incisivo. Lo intentó de todas las maneras. Generó bastante peligro. Fue el único que hizo algo de provecho en la primera mitad y ya en la segunda se subió a la ola.

También jugaron

Kevin (9)

Cambió el partido. Brutal el del Llano de la Trinidad. A base de empuje, levantó al estadio y a sus compañeros, quienes resucitaron mentalmente de su mano.

Einar (10)

Salvó al equipo varias veces. Sensacional. Suplió a un nefasto Nelson Monte y estuvo de escándalo en cada lance. Secó las ofensivas viguesas.

Sangalli (6)

Peleó y ganó algún balón. Trabajador. Entró para dar descanso a Dani Lorenzo y aportar piernas en el centro del campo.

Gabilondo (SC)

Entró al final.

Juanpe (SC)

Entró al final.