Dioni: "Sé que el fútbol me lo va a devolver, estoy en mi casa"

Tras la victoria ante el Celta Fortuna del pasado sábado, el Málaga CF afronta la final del play off de ascenso a Segunda División con la mayor de las ilusiones. Son dos partidos ante el Nástic de Tarragona los que separan a Sergio Pellicer del regreso a la categoría de plata y, aunque todos los focos acaben apuntando al partido de vuelta, Dioni Villalba y Alfonso Herrero destacaron la vital importancia que tiene el primer partido en La Rosaleda. Entre risas y bromas, comparecieron ante los medios en la sala de prensa del estadio con una sonrisa que deja entrever las ganas de que llegue el propio partido, tal y como aseguran.

La importancia de La Rosaleda

Dioni: "Se vivió un día espectacular, para empezar, la llegada con el autobús, en pocos sitios se vive esto, solo hay que ver las caras de la gente, eso nos sirvió mucho y después conseguimos remontar. Desde fuera se vive peor que en el campo, con más nervios, aunque disfruté mucho, fue un ambiente espectacular. Al final la clave está en la Rosaleda, después juegas allí, pero la clave está aquí con nuestra gente. Allí será difícil. Sabemos que podemos hacer feliz a mucha gente, hay malaguismo por todos los rincones, nosotros también vamos a ser felices, está claro".

Alfonso: "Vinimos a este club para días como estos, fue algo muy bonito, para disfrutar con amigos y familia y se queda marcado para el siguiente partido y para tratar de conseguir la victoria. Principalmente, tenemos en la cabeza centrarnos en este primer partido, hacer un buen partido en casa y conseguir un buen resultado para la vuelta, con los pies en el suelo sabiendo que es a dos partidos, pero que sepa nuestra gente que vamos a dar mucha guerra".

Alfonso Herrero antes de la fase final del ascenso a Segunda División. / Álex Zea

Duro rival

Dioni: "Es un rival diferente, no tiene nada que ver con el Celta Fortuna, han recibido muy pocos goles, tampoco han metido muchos, somos equipos parejos, muy parecidos y también es diferente porque el Celta Fortuna es un filial, no tenían presión alguna y el Nástic sí tendrá su presión, estuvieron hace poco en Segunda, va a ser un partido bastante equilibrado y duro. Hay que estar fuerte mentalmente, sabemos que es un partido de mucha tensión, hay que saber controlar los pequeños detalles, en el Ceuta-Nástic, una expulsión cambio el partido, son pequeños detalles, en cada pequeña acción hay que estar superconcentrados, cada saque de banda, cada córner... hay que estar muy atentos".

Alfonso: "Tiene cierta lógica el hecho de que se recompense al equipo que queda más arriba con jugar la vuelta en casa, ese tipo de estadísticas (el que juega la vuelta en casa siempre ha logrado ascender) están para romperlas y tenemos un vestuario muy concienciado en que todo pasa por aquí, por La Rosaleda, y ya pensaremos después en el de la semana que viene, es importante que sepamos manejar cada contexto del partido para lograr lo que queremos. Espero un partido de mucha responsabilidad de los dos equipos, en los que un equipo sale a ver como está plantado el otro, pero en los partidos de play off puede pasar cualquier cosa, son una locura, lo importante es que el equipo esté bien y que salgan las cosas como nos merecemos".

Alfonso Herrero, durante un partido de la temporada. / Málaga CF

Momento actual

Dioni: "Los vellos de punta, sinceramente es un regalo estar aquí, todos queremos jugar más, pero los que salen lo hacen bien, hay muy buena competitividad y ahora es momento de sumar todos, lo viví desde el banquillo, estaba atacado y tengo ese plus de que soy de aquí, tengo a toda mi gente en la grada y pienso que el fútbol me lo va a devolver, he jugado ocho play offs y me ha pasado de todo, perder en penaltis, goles en el último minuto... sé que el fútbol me lo va a devolver en mi casa".

Vestuario unido

Dioni: "Al final se demuestra durante toda la temporada que no ha habido conflictos, peleas o nada raro en el vestuario, los lunes la gente que no ha jugado entrena muy bien. También he vivido la otra cara, equipos en los que los lunes los que no habían jugado entrenaban mal, con malas caras y el entrenador ni aparecía, ahora están jugando otros compañeros y lo están haciendo bien, hay que dar el máximo si jugamos uno, dos o cinco minutos, hay que estar ahí".

Alfonso: "Estamos todos como locos de que llegue el fin de semana, se te hace larga la semana a pesar de que físicamente hay que recuperar y llevo diciendo todo el año que nunca he estado en un vestuario que se sientan tanto los colores como en este y esas ganas de conseguir algo bonito para esta ciudad y este club es algo muy bonito. No solo ahora, llevamos todo el año intentando conseguir el objetivo, el fútbol solo es futbol, pero podemos conseguir algo precioso. Veo que el trabajo en la semana es bueno, que se parten la cara en el fin de semana y cuando vas a la guerra al lado de gente que va a por todas estás tranquilo, el claro ejemplo es Dioni, personas que aunque no les estén saliendo las cosas bien, siempre buscan el bien del grupo por encima del individual, y eso no es del todo normal, no es algo que ocurra siempre, y seguro que cuando pasen los años echaremos la vista atrás y echaremos de menos el estar aquí en este vestuario".

Posible sanción de Roberto

Dioni: "Hombre claro, lo hemos comentado, que tiene dos amarillas y Roberto es así, va al 100%, al límite, y en cualquier jugada tonta puede ver la amarilla, ya hemos comentado que la del otro día, para nosotros no es. Tiene que tener cuidado".