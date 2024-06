Genaro apura para llegar a la final por el ascenso

Nadie quiere perderse una final. Ni en el fútbol, ni en cualquier tipo de deporte o competición. Si además se trata del capitán del equipo, uno de los pocos que permaneció en la plantilla tras el paupérrimo descenso y una pieza clave en el actual esquema del equipo, es impensable. Es la situación de Genaro Rodríguez. El pivote sufrió la pasada semana una contusión en la región interna de su talón derecho, lo que lo apartó de los primeros entrenamientos de la semana. Sin embargo, conforme se acerca la fecha del partido, el de Gerena incrementa los esfuerzos para poder ser de la partida.

El trabajo de toda una temporada se resume en el play off de ascenso a Segunda División. A pesar de que Sergio Pellicer siempre pretenda ir más allá y valorar el trabajo del curso independientemente de lo que ocurra en las cuatro semanas decisivas, es en los partidos de la promoción de ascenso donde el Málaga se lo juega todo. Una vez superada la semifinal, aguardan los dos últimos escalones previos al ascenso. Será ante el Nástic, en una complicada eliminatoria con la vuelta lejos de Martiricos y valiendo únicamente la victoria tras prórroga. Teniendo en cuenta la magnitud de la cita, Genaro Rodríguez no puede faltar.

El centrocampista fue uno de los integrantes del plantel que consumó el fatídico descenso al fútbol no profesional 25 años después. Sin embargo, mientras que casi la totalidad de los jugadores que por entonces estaban en nómina se marcharon de la capital de la Costa del Sol, el sevillano asumió galones y se enfundó el brazalete de capitán. Después de una temporada en la que se ha demostrado su capital importancia, tanto cuando juega como, en especial, cuando se ha tenido que ausentar por sanción, llega lesionado a la final del play off. La contusión interna en el talón derecho que sufrió el pasado fin de semana lo alejó de los entrenamientos hasta el pasado miércoles, aunque, a pesar de las dolencias, el club cuenta con que sea de la partida el próximo sábado. El capitán no quiere perderse el gran día en La Rosaleda y forzará todo lo posible para sumarse a la causa.