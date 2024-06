El Málaga CF es el único recién descendido en la pelea por el ascenso

Son dos partidos los que separan al Málaga CF del regreso a LaLiga Hypermotion. Serán duros encuentros a vida o muerte ante un rival tan duro como el Nástic de Tarragona. Hasta entonces, el curso de los blanquiazules ha sido algo irregular. Con varias subidas y bajadas, llegaron a la promoción de ascenso en una gran dinámica que supieron prolongar para derrotar al Celta Fortuna en las semifinales del play off y plantarse en la mencionada final. A pesar de la crítica por no haber logrado aumentar las prestaciones durante la campaña, los de Martiricos son el único equipo de los cuatro que descendieron en la pasada temporada de Segunda División a Primera RFEF que mantienen opciones de lograr el ascenso tras las derotas en play of de Ibiza y Ponferradina y la debacle del Lugo.

Ibiza y Ponferradina, caídos en semifinales

Los de Sergio Pellicer lograron finalmente la tercera plaza del grupo 2, aunque la pelea con el Ibiza se mantuvo hasta la última jornada. Malagueños e ibicencos no consiguieron establecer una racha lo suficientemente duradera a lo largo de la segunda vuelta del campeonato para dejar atrás a su homónimo. Fue en las dos últimas jornadas cuando el Málaga logró voltear la pugna en el momento decisivo. La destitución de Guillermo Fernández Romo y la posterior llegada de Onésimo no surtieron el efecto esperado en el banquillo balear, perdiendo esa tercera plaza ante el Málaga y quedando emparejado con el Barça Atlètic en las semifinales del play off. El filial culé se deshizo de los isleños sin miramientos, con un 1-2 en Can Misses y un contundente 5-3 en el Johan Cruyff.

Una imagen del Málaga CF - UD Ibiza disputado en La Rosaleda. / Gregorio Marrero

La «Ponfe» tampoco logró la deseada regularidad durante la temporada. Llegó a ser líder del grupo 1, aunque la irrupción del Deportivo y el empuje del Nástic, rival del Málaga, el Barça Atlètic y el Celta Fortuna lo relegaron a la quinta plaza. Los de El Bierzo no consiguieron un resultado favorable en la ida de la semifinal ante el Córdoba en El Toralín, ya que fueron los blanquiverdes los que golpearon primero con un 0-1. Tampoco lograron remontar en la vuelta los de Juanfran, siendo uevamente derrotados en El Arcángel por 2-1 tras un tardío penalti para los cordobesistas.

El Lugo ni lo peleó

Lejos de la actuación de los tres mencionados ha quedado el Lugo. Los albivermellos apenas disfrutaron de las posiciones de acceso a la promoción de ascenso durante los primeros meses de competición. Sin embargo, desde el mes de noviembre no regresaron. Ha sido una campaña complicada para uno de los clubes que más tiempo había permanecido en Segunda División. Ahora, para volver debe esperar, como mínimo, un año más.

Es por tanto el Málaga el único de los cuatro descendidos que se encuentra con vida en la batalla por el ascenso. Con Ibiza, Ponferradina y Lugo caídos en combate, son los boquerones los únicos que pueden lograr abandonar la Primera RFEF tras un solo año en ella, aunque para ello debe superar al Gimnàstic de Tarragona en una complicada eliminatoria, más aún al tener en cuenta que la vuelta de la final se disputará en el Nou Estadi.