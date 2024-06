Pellicer: "Es una eliminatoria a doble partido, pero solo estamos centrados en la primera final"

Sergio Pellicer compareció en rueda de prensa este jueves, a más de 48 horas del importantísimo Málaga CF - Nástic de Tarragona, para analizar todo lo que puede ocurrir en el césped de La Rosaleda. Será una batalla a, como mínimo, 180 minutos, pero el gran foco está puesto en el sábado sin mirar más allá.

Última eliminatoria

"Para todos nosotros en un momento muy importante y hay que afrontarlo como lo hemos hecho esta última eliminatoria. Es otro perfil de equipo, estamos focalizados en la primera final, en nuestro estadio y con nuestra gente. El otro día vivimos algo espectacular. Los niños lo van a recordar y nos queda el último esfuerzo para conseguir ese sueño".

Cruce distinto

"No tiene nada que ver la temporada regular y el play off. Somos los dos equipos menos goleados, nosotros en las últimas jornadas estamos marcando. Se va a marcar por esos pequeños detalles, es otro perfil totalmente diferente al Celta Fortuna. Cada uno va a buscar esa fragilidad que tienen todos los equipos. Tenemos que estar focalizados en cómo hacerles daño, cómo obstaculizar esas cosas que tiene un equipo sólido, práctico y que domina ciertos registros. Es una eliminatoria a doble partido, pero solo estamos centrados en la primera final. Somos un equipo con un incremento muy brusco del ritmo en La Rosaleda. Ahí podemos exigir y que nos favorezca. Hay situaciones que la gente empuja y tenemos arreones. He visto los dos partidos del Nástic en directo y tenemos los análisis. Son situaciones que hemos analizado para que la primera final se ponga de nuestro lado".

Plantilla disponible

"Están todos, exceptuando Moussa, y Genaro ha participado. Hemos tenido sesión más táctica y analítica, menos carga física. Mañana será el último entrenamiento y veremos si puede estar".

Superar momentos críticos

"Va a depender de la precisión y de los estados emocionales. En Balaídos, una vez encajado el gol, supimos mantener la calma y aquí estuvimos nerviosos. Eso es experiencia y son momentos muy importantes. Los minutos posteriores a cuando te hacen daño es el momento de estar tranquilos. El fútbol son momentos. Más allá de la forma es cómo transmitimos. Cada jugada es la más importante. Si tenemos determinación y capacidad de reacción ante el error para volver e insistir, estaremos más cerca. Vamos a intentar gestionarlo bien, con la idea futbolística y emocional. Llegamos bien a nivel físico".

Solo vale La Rosaleda

"Nosotros estamos focalizados en este partido. Tuvimos un ejemplo de la categoría en la que queremos estar de un equipo que en la primera jugada del segundo tiempo marca y cambia todo. Estamos centrados porque en nuestro estadio tenemos que ser fuertes e ir a por la victoria. Va a marcar mucho cómo se respondan las acciones. Nosotros tenemos que meter ritmo alto de juego, estar concentrados en los momentos de pérdidas y acciones de balón parado. Estas eliminatorias están a partir del minuto 70. Hasta ahí, cometer los menos errores y con determinación a buscar el primer partido".

Nelson y Roberto

"Ahora es momento de finales y en los momentos de finales no hay sitio para guardar nada. Tienen que jugar al límite, es la única manera de competir, y evitar de situaciones de protestas. Es lo único a controlar, pero tenemos que ir al límite con un mejor once para acabar con mucho mejor once".

Entrenamientos

"Las dos primeras sesiones os costaron a nivel emocional. El miércoles entrenamos muy bien, hoy hemos tenido cuestiones específicas y mañana van a volar. Lo importante es que toda la plantilla esté enchufada. Van a marcar la eliminatoria esos jugadores de energía, cambio y determinación. Hay que ser un poco sinvergüenzas en el mejor sentido porque estaremos cerca de hacer cosas muy importantes".

Un año de temporada

"Son casi 12 meses que hemos empezado a entrenar. Empezamos a principio de julio... Son momentos de tranquilidad. Cuando entrenas piensas en fútbol, cuando sales piensa en tu familia. La cabeza no para, pero queda lo más bonito. Tenemos que pelearlo y estamos en el camino".

Análisis del Nástic

"El Nástic es un equipo sólido, se mantiene organizado, no tiene nada que ver la exigencia atacante del Celta. Son gente directa, con transiciones, pero tienen, como nosotros, puntos frágiles. El Ceuta es consistente durante los 90 minutos. Pudieron encontrar esa fragilidad, no lo aprovecharon y ahora tenemos que hacerlo nosotros. Es una batalla en un partido totalmente diferente. Quieren poco ritmo. Nos tenemos que focalizar en nosotros, tienen que pasar cosas. Cuantas más cosas pasan en La Rosaleda, más cerca estamos de ganar. Ellos van a querer la pausa. El partido de vuelta será otra historia".

La Rosaleda

"He tenido la fortuna de vivirlo, poco por mi carrera en el 'barro', pero vivirlo de esa manera... lo tienes que calmar. Las primeras sesiones fueron más tranquilas y ahora entrenamos muy bien. Si ya tienes esa primera semana con martillo pilón, los pierdes. Hay momentos ahora para todos. Los protagonistas son los futbolistas de este deporte tan bonito".