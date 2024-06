La Rosaleda, a por el récord histórico de la categoría

La afición malaguista lleva desde hace varias temporadas siendo una de las más numerosas de España y tiene una oportunidad para dejar un sello histórico en Primera RFEF el sábado 15 de junio. La categoría de bronce se reestructuró tras la pandemia y por ella han pasado equipos con gran bagaje, pero las circunstancias de cada uno de ellos les ha hecho ir teniendo una afluencia de público limitada o reducida.

El Málaga no ha sufrido esa recesión gracias a que su afición se ha mantenido a su lado y, salvo contadas excepciones, siempre ha estado por encima de los 20.000 espectadores en su partido en La Rosaleda. Además, en varias ocasiones se ha colgado el cartel de "No hay billetes", por lo que es tangible que a los seguidores malaguistas se les quedó pequeño el estadio en esos días. La media es de 20.572 asistentes, habiendo acumulado 390.868 espectadores en los 19 partidos de temporada regular, cifras que incluso superan a las registradas en la última temporada en Primera División.

Para el próximo sábado, ante el Nastic de Tarragona, tendrán la oportunidad de demostrar una vez más su pasión y apoyo al equipo blanquiazul. Como no podía ser de otra manera, se colgó el 'sold out' a las dos horas la salida a la venta de la última remesa. Son muchos los aficionados que van a renunciar al partido de la selección para poder ver al Málaga. Este partido de play off será la última oportunidad de superar, por ahora, la máxima asistencia de un estadio en Primera RFEF.

La Rosaleda en el partido ante el Celta Fortuna. / Gregorio Marrero

Riazor marcó el dato en 29.079 en la visita de la Cultural Leonesa esta misma temporada y el estadio malaguista tiene la oportunidad de superarlo, después de quedarse a 37 espectadores en el encuentro de semifinales ante el Celta Fortuna, en la que la cifra se quedó en 29.042 aficionados malaguistas. La Rosaleda vibró como en las grandes citas, pues se trataba de una de ellas, y el equipo respondió. Surtió efecto la retahíla de preparativos para el choque, siendo un absoluto éxito el recibimiento, que tiñó de blanquiazul la recta de tribuna, el mosaico, que engalanó al feudo de Martiricos en los instantes previos al comienzo del choque, y el llamamiento a que todos los aficionados portasen su camiseta blanquiazul, de la temporada que fuese.

Lo trascendental del partido será lo que ocurra dentro del verde, ya que es evidente que la grada no va a ganar el play off por sí sola, pero está claro que la afluencia de malaguistas va a ser influyente para que los pupilos de Sergio Pellicer estén enchufados en el encuentro y encuentren en sus seguidores el apoyo y aliento necesario para poder obtener un buen resultado en el primer choque de la eliminatoria, algo clave para poder afrontar el determinante partido en el Nou Estadi con ventaja, ya que, hasta el momento, ningún equipo que disputa la vuelta lejos de su estadio ha conseguido superar una eliminatoria en Primera RFEF.