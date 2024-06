Málaga CF-Nástic: Las finales en La Rosaleda no se juegan, se ganan (20.30 horas)

Para el malaguista, solo importa el Málaga CF. Es algo que ni falta hace mencionar. A las 20.30 horas, en el estadio de La Rosaleda, comienza la "madre de todos los partidos". Es la ida de la final por el ascenso ante el Nástic de Tarragona.

Aunque el hecho de estar en época de Eurocopa autoriza a poder parafrasear al arquitecto de la segunda que conquistó España. Luis Aragonés acostumbraba a dejar frases para el recuerdo y la más conocida es posiblemente aquella de «ganar, ganar, ganar... y volver a ganar». Es lo que el malaguista ha interiorizado porque, como dijo el Sabio de Hortaleza en la previa de la final ante Alemania en el Ernst Happel de Viena, «las finales no se juegan, se ganan, del subcampeón no se acuerda nadie».

En el caso de los blanquiazules va más allá. No hay subcampeón siquiera. El que se imponga en esta eliminatoria entre los blanquiazules y el Nástic regresará a Segunda División. El que caiga derrotado también vuelve, pero a la casilla de salida de Primera RFEF. Son dos partidos los que decidirán quién logra el tan ansiado ascenso, aunque tanto Sergio Pellicer como los jugadores han manifestado estar únicamente concentrados en el choque de ida. Son conscientes de que un buen resultado este sábado en La Rosaleda puede simplificar una tarea que, en el Nou Estadi, será realmente complicada.

Pelea contra la historia

Es el Nástic el rival directo del Málaga, aunque para derrotarlos, los blanquiazules han de hacer lo propio con la historia. Hasta la fecha, desde que se implantó el actual formato de play off de ascenso de Primera RFEF, ningún equipo que juega la vuelta lejos de casa ha logrado superar la eliminatoria. Ni en las seis de la temporada pasada, cuatro semifinales y dos finales, ni en las recién concluidas semifinales del presente curso. Siempre se ha clasificado el conjunto que ha disputado el segundo partido en su feudo, por lo que los malaguistas deben ser la primera excepción en su búsqueda del ascenso.

Jugar ante el espejo

El Nástic es un equipo realmente similar al Málaga. Son ambos los menos goleados de la categoría, habiendo encajado los catalanes 24 y los malagueños 25 en temporada regular. Son tan parecidos hasta el punto de haber logrado los mismos resultados en sus respectivas semifinales; 2-2 en la ida como visitantes y 2-1 en la vuelta como locales.

Los jugadores celebran ante su afición el pase a la final. / Gregorio Marrero

Ambos encuentran su base en la solidez defensiva, por lo que no apunta a ser una eliminatoria de muchos goles, aunque como advierte Pellicer, los partidos de play off poco tienen que ver con los de la temporada regular. Para evitar lo previsible llega Roberto Fernández en un estado de forma espectacular. El atacante suma tres goles en los dos partidos de semifinal de play off, uno más que Alan Godoy, una de las dos referencias ofensivas de los granas. No es necesario añadir calificativos a una final, menos aún si tiene lugar en un estadio de La Rosaleda, que lucirá sus mejores galas augurando un gran día en Martiricos.

Alineaciones probables

MÁLAGA CF: Alfonso Herrero (1); Víctor García (14), Einar Galilea (4), Juande (5), Carlos Puga (3); Genaro (16), Manu Molina (12), Dani Lorenzo (22); Ferreiro (7), Roberto (19), Larrubia (10). Técnico: Sergio Pellicer.

NÁSTIC DE TARRAGONA: Alberto Varo (13); Oriol (21), Nacho González (3), Trigueros (2), Pol Domingo (4); Gorostidi (6), Óscar Sanz (14); Concha (23), Jardí (22); Pablo Fernández (17), Alan Godoy (29). Técnico: Dani Vidal.