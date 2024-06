Pellicer: "Llegar aquí y depender de nosotros es brutal, pero no tenemos nada hecho"

Sergio Pellicer compareció en rueda de prensa al término del partido que deja al Málaga CF con ventaja para luchar por el ascenso. Se mostró mucho más contento que de costumbre, pero siendo paciente porque aún hay 90 minutos, como mínimo, por delante: "Llegar aquí y depender de nosotros es brutal, pero no tenemos nada hecho".

Partido de emociones

"Ha sido un partido de alto voltaje. Creo que los chicos compiten de una manera brutal ante situaciones límite y hemos dado nuestra mejor versión. La pena es esa acción del inicio de la segunda arte. La transición, la parada de Alfonso, nuestras situaciones en calma... Pensábamos meter el segundo y hemos encajado. Ha sido como un combate de boxeo y el equipo ha sabido reaccionar. Sabemos la fortaleza del rival, pero estamos dando señas para el partido que nos espera".

Análisis

"No tiene nada que ver . Hemos visto muchas situaciones que en Liga no se hubiesen dado, habría sido un partido cerrado. Sabíamos que el rival tiene esa forma de juego y nosotros nos hemos equivocado al jugar a lo que querían. Somos un rival incómodo. Hay que recalcar la reacción del equipo. Fue un golpe duro en ese primer minuto de la segunda parte. Han aparecido los nervios, pero al dar varios pasos y al jugar en campo rival... Lo que queríamos era estar lejos de nuestra área. Los cambios, exceptuando la tarjeta de los dos centrales, el de Kevin y Jokin son obligados por cansancio, el de Manu también. Queda lo último".

Protestas de Dani Vidal

"Yo creo que los árbitros ya tienen bastante trabajo. Alguna vez, a lo mejor en Murcia hubo cosas claras, pero tenemos que estar por encima de todo. Para ser un equipo ganador tienes que estar por encima de las decisiones arbitrales. El árbitro también se juega el ascenso. Tenemos que ayudar a los profesionales porque hay momentos de tensión y también empatía".

Importancia de la victoria

"Sabemos que no tenemos el factor campo y era muy importante conseguir la victoria. No me importa que haya pérdidas, que jueguen. Lo más importante es que cada acción es la más importante, pero el error o el gol pasado está. El equipo se ha recompuesto, pero me da pena la acción tras el descanso. Iba a ser un partido largo para buscar el segundo y defender lejos de la portería. Hay que entender que el rival juega. El equipo ha cometido errores, ha provocado errores, pero creo que ha ganado el equipo que ha puesto más intensidad y más alma con la afición que da ese plus".

Autoestima

"El escenario de la primera parte con dos centrales con amarilla, teníamos pensado darle a Roberto descanso, pero veo al equipo bien. Hemos estado con nuestra mejor versión. Cuando te juegas estas situaciones, hay que tener más calma. Hay que entender el contexto del partido. El equipo está con una energía y una autoestima enorme. Nos espera un partido muy duro. Sin dar nuestra mejor versión hemos competido muy bien".

Balón parado

"Va a ser clave. Es un equipo que maneja bien las transiciones, superioridad en segunda jugada... Estamos fuertes. La acción del primer gol está trabajada, te da muchísima alegría por el trabajo invisible del cuerpo técnico. El penalti, que creo que es claro... Van a ser los pequeños detalles".

Acción del primer gol

"Sí que es verdad que queremos sacar rápido, pero me han dicho que había un balón que un jugador ha querido meter dentro".

Momentos de euforia

"Hay que calmar los ánimos para que los jugadores tomen las mejores decisiones. Hay un error, pasa y me olvido. Para mí es muy importante Jokin, Larrubia tenía molestias, Einar, Kevin, Puga, Dioni no ha podido salir y están todos enchufados. Estamos a un gol. Tenemos que ir con la idea de conseguir una victoria. A lo mejor aparece Roberto, pero también otro jugador invisible. En cualquier momento puede aparecer la magia".

Kevin ataca durante la final entre el Málaga CF y el Nástic. / Gregorio Marrero

Stage

"Esto es algo inexplicable, esta ilusión, la afición, el recibimiento... En ese momento del 1-1 la gente lo nota. Vamos a tener una semana tranquila. Martes y miércoles nos iremos a Marbella para salir y que estemos tranquila. En estos momentos de ilusión, queda ahora lo más difícil. Llegar aquí y depender de nosotros es brutal, pero no tenemos nada hecho".

Aprendizaje de los jóvenes

"Jugar en el Málaga CF no es tan fácil. Los chicos, la gente joven, ya tienen más experiencia y va a ser un aprendizaje. Me voy contento por la actitud porque tienen responsabilidad y alegría, competir como lo hacemos e intentar esos pequeños detalles y mejorar. Felicito a los chicos porque lo que están haciendo es increíble."

Situación de Roberto

"Es mucho más sencillo, saber entender que tiene que ir al límite y que está avisado. Ha mejorado muchísimo en dar continuidad al juego, la precisión. Incluso el penalti ha cambiado de perfil. Está en un estado brutal. Solo le hemos dicho que fuera él, que fuera al límite y que no tenía que entrar en esas situaciones de cuerpo a cuerpo. Lo que ha hecho a nivel emocional es incluso más importante que los dos goles".