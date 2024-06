La provincia de Málaga se tiñe de blanquiazul en busca del ascenso

La fiebre por el Málaga CF está alcanzando niveles desconocidos hasta la fecha. En España, conforme un equipo desciende, va perdiendo apoyos. Sin embargo, el efecto rebote que está viviendo el club blanquiazul es realmente llamativo. No es algo que trate únicamente del play off, ya que se han superado los 20.000 abonados y se ha alcanzado la mejor media de asistencia al feudo malaguista desde el 2016, cuando se logró una permanencia con creces en Primera División.

Sin embargo, la histeria colectiva en torno al blanquiazul se ha multiplicado durante el play off. En busca de apoyar al equipo boquerón, numerosas localidades de la provincia malagueña vistieron los balcones de sus ayuntamientos con las banderas blanquiazules, incluido el de la capital y la sede de la Diputación. A ellas se suman las de miles de malaguistas que lucen con orgullo sus colores. Hospitales, colegios, talleres de vehículos, restaurantes, la gran pantalla de la fachada de El Corte Inglés e incluso El Vaticano. La unión es total, y es que no se recuerda algo igual desde hace muchos años. El objetivo común es claro y el apoyo es total. Ya solo queda que pase lo que tiene que pasar. Y todo empieza a las 20.30 horas en el estadio de La Rosaleda ante el Nástic de Tarragona, aunque los preparativos comenzarán a las 18.00 en la recta de tribuna. Aún están a tiempo aquellos que no se han alistado a las filas blanquiazules para subir al barco del Málaga CF y vivir algo que, independientemente del resultado, perdurará en la memoria malaguista.