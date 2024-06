¿Qué tiene que hacer el Málaga CF para ascender en Tarragona?

Una vez cerrado el Málaga CF - Nástic que dejó ventaja para los blanquiazules con el 2-1, toca pensar desde ya en Tarragona. El equipo de Sergio Pellicer está a solo un partido de hacer realidad el viaje de vuelta a Segunda División. No será fácil porque el Nou Estadi se convertirá en un infierno, aunque los boquerones están un paso por delante. ¿Qué tiene que ocurrir para que los de Martiricos y toda la ciudad puedan celebrar el ascenso?

La buena noticia es que el Málaga CF parte con una ligera, pero importante ventaja para el encuentro de vuelta. Ese doblete de Roberto y el tanto de David Concha dejan la balanza inclinada en favor de los blanquiazules y son varios los resultados que certificarían el adiós al fútbol no profesional.

Victoria y empate

Es más que evidente que una victoria por parte de los malagueños en Tarragona permitiría regresar a la Costa del Sol con un ascenso bajo el brazo. Sería aumentar la distancia que ya marca ese 2-1 a favor y con el que hay luchar con todas las fuerzas el próximo fin de semana. No obstante, no es el único marcador que permitiría desatar la locura y programar ya una fiesta posterior.

A los de Sergio Pellicer también les vale el empate durante los 90 minutos o al final de la prórroga. Todo lo que sea la igualdad en el resultado sería favorable porque se sigue imponiendo el resultado de La Rosaleda. Por eso era tan importante ganar con la afición a favor.

La derrota elimina

No obstante, todo lo que no sea ganar o empatar implica el adiós definitivo. Si la derrota en el Nou Estadi es por una diferencia superior a un gol, las cuentas son muy sencillas y el Málaga CF seguiría en Primera RFEF. No obstante, si la eliminatoria acaba en empate, hay una regla que perjudica los intereses del malaguismo.

Alfonso Herrero fue otro de los grandes protagonistas ante el Nástic. / Gregorio Marrero

¿Por qué quedarían eliminados si el cruce acaba en empate? Como ya se ha dicho, en esta categoría no hay penaltis, por lo que el último factor decisivo es la clasificación. Si bien los de Pellicer acabaron en la tercera plaza, el Nástic culminó la temporada regular en el segundo puesto. Así que serían los de Tarragona los que celebrarían el ascenso en su casa.

En definitiva, ganar o empatar el partido supone volver a Segunda División, mientras que la derrota deja todo lo contrario. Habrá que luchar con todo para hacerlo realidad.