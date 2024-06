El Málaga CF ya trabaja en Marbella con la ausencia de Larrubia

El Málaga CF ya está en su particular concentración de Marbella para poner a punto los últimos detalles de la final de Tarragona. Sin los focos directos y alejados de los nervios que invaden ahora mismo la ciudad, el club blanquiazul ha entrenado en las instalaciones principales del Marbella Football Center en la semana más importante de la temporada.

En la cabeza de todos solo hay un objetivo: recuperar la mejor versión. Ya fue muy buena, pero el técnico blanquiazul siempre quiere más y su deseo ahora es corregir los errores cometidos en el primer encuentro. Especialmente, la concentración en los inicios tanto de la primera mitad como también de la segunda, donde encajó el gol. A partir de ahí, el equipo se ha mostrado muy sólido y está en el camino para llegar a la meta más deseada.

El Atalaya Park de Estepona será el lugar de descanso del Málaga CF. / La Opinión

La plantilla al completo se ha traslado hasta Marbella para trabajar todos juntos. Incluidos los lesionados Ramón y Haitam, continuando con sus respectivas recuperaciones, así como Moussa, al mismo ritmo que el resto de sus compañeros. Los canteranos Andrés Céspedes, Murillo, Izan Merino, Aarón Ochoa y Antoñito Cordero completaron la concentración por parte de La Academia

Mimos a Larrubia

El único punto negativo a destacar ha sido la ausencia de Larrubia. El club ha comunicado que ha sido "por precaución", pero lo cierto es que los problemas musculares del canterano están siendo un quebradero de cabeza para Pellicer y el resto del cuerpo técnico. Fue uno de los detalles que dejó la previa del partido ante el Nástic en La Rosaleda. Mientras la afición ponía en marcha su particular fiesta, el malagueño se probaba en el césped haciendo carrera continua.

No pudo salir de inicio, se tuvo que conformar con apenas 12 minutos en la ida y no parece que puedan ser muchos más en la gran final de Tarragona. Es cierto que el Málaga CF ha ido sumando a jugadores en las últimas horas antes de un partido de play off -Roberto y Genaro-, pero lo de Larrubia parece algo más serio. Sobre todo, porque ya son varias semanas las que lleva con el vendaje en el cuádriceps y ahora Pellicer le intenta cuidar lo máximo posible.

La expedición descansará en el Hotel Sol Atalaya Park de Estepona y el miércoles volverá a pisar el césped del Marbella Football Center en la última sesión lejos de la capital. A partir de ahí, vuelta a La Rosaleda, rueda de prensa y cita en el aeropuerto para despedir, como se merece, a un equipo que puede devolver al Málaga CF al fútbol profesional.