Al Málaga CF le valen 16 de sus 20 resultados como visitante para ascender

Al Málaga CF le quedan 90 ó 120 minutos de temporada. Un partido en el que está en juego volver a Segunda División un año después de decirle adiós. No será un proceso fácil porque enfrente van a estar el Nástic de Tarragona y el Nou Estadi. Sin embargo, los precedentes que acumula el equipo blanquiazul este curso como visitante invitan al optimismo.

El cuadro de Martiricos ha disputado hasta el momento 20 partidos lejos de La Rosaleda, 19 en temporada regular y 1 en la semifinal del play off. Pues 16 de esos resultados serían válidos para confirmar el sábado que será equipo de LaLiga Hypermotion 2024/25. Cifras a alabar en una categoría tan dura como es Primera RFEF y en la que se hace tanto notar el factor cancha.

Una de las derrotas del Málaga CF como visitante fue en Córdoba. / A. J. González

Cuatro derrotas puntuales

Así que hay otros cuatro casos puntuales que no serían suficientes -la derrota es lo único que le perjudica al Málaga CF-, aunque no deben preocupar. El primero fue en la jornada inaugural ante el Castellón (2-1), un partido loco en el que se impuso el rival que acabaría ascendiendo de forma directa en el grupo II. La segunda fue ante el Ceuta (3-2), en otro de esos campos que mayores dificultades presentan.

Melilla queda marcado en el calendario con ese 1-0 del que poco se pudo sacar: condiciones complicadas en el césped, papel del arbitraje y un Málaga CF poco operativo. Mientras que la última, más reciente, llegó en Córdoba en aquel doloroso 1-0 que acabó con la aspiración de la segunda plaza.

Un equipo renacido

La buena noticia es que son versiones del equipo que nada tienen que ver con el momento del que presume el cuadro de Pellicer en este play off. Hace un mes, el pasado 18 de mayo, el Málaga CF ganó 3-0 al Antequera. No solo no ha perdido ni un partido desde entonces, es que los jugadores están mostrando su mejor papel y ese es el único camino para que el sábado sea el gran día.