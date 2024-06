La afición lo tiene claro: «Que sí, joder, que vamos a ascender»

Al malaguismo le quedan poco más de tres días para saber si el sueño de todo un año lo puede convertir en realidad. Poco más de tres días son los que nos separan del Nástic-Málaga CF del próximo sábado... al menos en el calendario porque la cabeza no puede dejar de imaginar todo lo que va a ocurrir en Tarragona con una sola idea en mente: «Que sí, joder, que vamos a ascender».

La Opinión de Málaga se ha citado con una pequeña representación de aficionados blanquiazules para saber cuáles son las sensaciones a mitad de semana. El 2-1 de La Rosaleda ayuda, motiva, asienta la esperanza para creer, pero está claro que todo el mundo es consciente de que no hay nada hecho y que aún queda lo más importante como es sentenciar la eliminatoria.

Ahora bien, la ilusión por creer está ahí. Ha sido una temporada muy especial en lo que se ha forjado entre equipo y afición y lo vivido en Martiricos el pasado sábado impide no ser optimista. Todos coinciden en hacer suyas esas frases que ya son de todos los malaguistas: «Que sí, joder, que vamos a volver», «Nos van a ver volver», «Una gitana loca me echó las cartas, me dijo que el Málaga iba a salir campeón»... ¿Quién puede parar la euforia de esta afición?

Santiago Hernández: «Nos ha tocado vivir la parte mala de la historia, pero ahora nos queda algo histórico e ilusionante por vivir»

Ignacio Ledesma: «Tener un vestuario al que le duela el Málaga CF va a ser clave el sábado, estoy seguro de que van a ir a por todas»

Carlota Escobar: «Creo que el malaguismo vive su mejor momento, nunca había visto esta unión en La Rosaleda»

Eduardo Koury: «No sé si es el partido más importante de la historia, pero sí hay que afrontarlo como tal para volver a Segunda»

Marcos Valverde: «Imagino un partido muy difícil, aunque es imposible no confiar en los momentos más importantes»

La sentencia definitiva llegará el sábado. La «marea blanquiazul» quiere que los 11 jugadores que salten al Nou Estadi de Tarragona lleven a su espalda el ánimo de toda una ciudad para que les empuje cada segundo del partido y poder gritar «que sí, joder, que hemos ascendido».