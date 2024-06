Álex Mula: "El Málaga CF intentará perder tiempo y que no se juegue"

Álex Mula no vivió una agradable salida del Málaga CF. El extremo barcelonés abandonó la entidad tras estar medio año sin jugar por no haber contado con ficha en el cierre del mercado veraniego. Ahora, tras pasar por Alcorcón, Fuenlabrada, el Wisla Kraków polaco y el Lamia griego, milita en el Nástic de Tarragona, rival boquerón por el ascenso a Segunda.

Ya en el partido de ida, Mula recibió pitos al ingresar al terreno de juego desde el banquillo. Ahora, en la previa al partido de vuelta, ha acusado al Málaga CF de intentar practicar «el otro fútbol» a tres días del choque:

«Nosotros no pensamos en lo que ellos van a hacer. Si hacemos las cosas que tenemos que hacer y que sabemos que hay que hacer, nos lo vamos a llevar. Ellos seguramente intenten perder tiempo y que no se juegue, pero eso no nos va a condicionar en nada».

Además, valoró la polémica arbitral, en la que no está de acuerdo con el árbitro a la hora de autorizar el primer gol de los malaguistas:

«Son decisiones que toma el árbitro. Para mí, tendría que haber parado la acción, sacarle tarjeta a Godoy y seguir. Pero bueno, fueron más listos que nosotros y es fútbol también. Hay que saber que el árbitro se puede equivocar a favor o en contra y hay que estar por encima de eso».

El atacante tiene claro el objetivo y, puestos a elegir, prefiere que sea al final:

«Mientras lo metamos y sea uno más que ellos, me sirve. Ya sea en fuera de juego y en el 94, me da igual» asegura un Álex Mula que, aunque se prevé que parta como suplente, busca revancha.