Borja Vivas: "La RFEF ha dado el visto bueno a Málaga para ser sede del Mundial 2030"

La carrera por ser sede del Mundial 2030 sigue su curso y Málaga se quiere mantener como una de las candidatas. Es un tema que viene de largo, pues desde que se conociese que la cita se disputaría en España, junto a Portugal y Marruecos, son muchas las ciudades que pelean por albergar partidos de la Copa del Mundo. Borja Vivas, concejal de deportes del Ayuntamiento de Málaga, ha presumido de ser la primera ciudad en enviar la documentación completa a la RFEF y recibir el visto bueno.

"Somos la primera ciudad que ha entregado la documentación a la Federación Española y nos han dado el visto bueno de que está "OK". Eso no significa que nos lo vayan a dar, pero hombre, no creo que seamos sospechosos de no tener intención de ser sede y remodelar La Rosaleda" explicó el edil. Estas palabras suponen un importante avance para la candidatura de Málaga que, tal y como anticipó La Opinión de Málaga, ha atravesado un periodo de dudas en torno a su viabilidad económica y deportiva durante las últimas semanas a pesar de la fuerza con la que partió en un inicio.

La ciudad de Málaga se mantiene con vida en la carrera por albergar encuentros de la mayor competición del mundo del fútbol. Fue Gijón la primera en caer de la carrera, como anunció el Real Sporting en un comunicado la pasada semana, destacando que la ciudad asturiana no había cumplido con el plazo para entregar la documentación. Sigue adelante la capital de la Costa del Sol, que tiene como objetivo disfrutar de partidos del Mundial 2030 en un estadio de La Rosaleda ya remodelado.