Pellicer cree que el ascenso del Málaga CF «estará en los detalles»

A falta de dos días para la gran final por el ascenso, Sergio Pellicer, entrenador del Málaga CF, se muestra tranquilo. Es la calma que pretende transmitir a sus futbolistas, aunque es consciente de la magnitud de la cita y, en especial, del apoyo con el que cuentan tanto él como sus pupilos. Por ello, cree que la clave del partido, y por lo tanto del ascenso, estará en los pequeños detalles que marquen el devenir del choque.

Una oportunidad histórica

"Después del paso atrás del año pasado, tenemos la oportunidad de dar dos pasos adelante, lo que se ha generado a nivel de sentimiento con la energía de la afición, hacía muchísimos años que no se ve, es algo inexplicable. Yo no lo he vivido nunca, ni en Primera División, es algo que tiene que seguir, que se tiene que cultivar. El éxito o el fracaso lo marca un guarismo, un número, pero el sentimiento que hay detrás tiene que seguir. Tenemos una oportunidad histórica y tenemos que centrarnos en nosotros mismos, estuve allí en el partido entre el Nàstic y el Ceuta y es una afición que alienta mucho a su equipo, como aquí. En el play off estamos dando una versión a nivel competitivo muy alta, en Vigo dimos una gran versión, esto va a ser otro contexto diferente, queda lo más bonito, pero lo más difícil, queremos darle una alegría a la afición, al club, a la gente que ya no está y estoy muy confiado con el nivel de trabajo de los jugadores, tenemos que confiar en nuestro plan de partido".

Partido cerrado

"Creo que va a ser un partido en el que sabemos que, por el nivel de los dos equipos, va a ser muy cerrado. Es un equipo al que es difícil generarle situaciones en ataque posicional. Va a ser un partido muy cerrado, de detalles, debemos ir a dominar el partido, a controlarlo y a gestionar todas las emociones. Esos mini partidos es donde tenemos que ser vencedores y, a partir de ahí, el partido va transcurriendo, pero hasta que el árbitro no pite el final tenemos que estar al 100%, va a ser complicado, pero el rival también sabe que va a ser complicado".

Constancia lejos de La Rosaleda

"Tenemos que ir a por el partido, a buscar el primer gol, pero el equipo tiene que tener calma como en Vigo. Estuvimos más calmados en Vigo que aquí, como el otro día, en ese inicio de la segunda parte. Hemos sido más constantes lejos de nuestro estadio aunque aquí, con el apoyo de la afición, es brutal. Tenemos que estar centrados en esos pequeños detalles, olvidarnos de lo externo, centrarnos en el verde y afrontar cada jugada como si fuese la más importante. Si marcamos un gol tenemos que estar preparados para el siguiente y si nos marcan, también".

Gestión emocional

"Con todo lo que se está jugando, intento focalizarnos y transmitirle al grupo la idea nuestra y mantener esa idea futbolística y el trabajo de la temporada se va a reflejar en el terreno de juego. Todo lo externo, fuera. Aquí también, a nivel recibimiento y demás. Nos encantaría que el partido fuese ya. Tenemos que saber manejarnos bien en la gestión emocional del partido, tenemos que empezar once, acabar once y contar con las soluciones que tenemos desde el banquillo que van a ser determinantes".

Polémica

"Aquí cada uno juega su partido, creo que hoy en día está todo muy profesionalizado, el árbitro también se juega el ascenso, habrá visto el partido de ida, nosotros también hemos visto sus partidos y creo que es muy buen árbitro. Vimos su último partido, el Lugo-Cornellá, y también el Dépor-Nàstic. Hemos visto todos las imágenes en el pospartido y está todo claro, el gol es legal y el penalti a Einar es claro. El árbitro se juega el ascenso y es un profesional, cuando ponen a Eder es porque está preparado para subir. Nosotros vamos a jugar nuestro partido que es en el campo y lo que sí que me molestaría es que nos volviésemos locos con cualquier decisión, estamos en el partido, en la concentración, y ahí, Roberto el otro día dio un máster".

Pequeños detalles

"Va a marcar mucho el cómo entremos allí al partido, dentro van a haber muchos mini partidos, el rival va a tener muchos y hay que saber aprovecharlos, va a ser un inicio trepidante y tenemos que estar con la idea de buscar la portería rival, ellos tienen una forma de atacar muy clara y en casa fuimos los que más jugamos en largo, nos obstaculizaban en la primera línea y por eso creo que los pequeños detalles van a marcar la eliminatoria, tenemos que estar de pie durante todo el partido".

Los jugadores jóvenes

"El año pasado estuve viendo los partidos de play off, me fui a ver partidos en directo y muchas veces nos quedamos sorprendidos, en estos partidos la juventud y la inconsciencia es lo mejor. Lo veo todo, en gente joven y en gente veterana como Dioni, Ferreiro o Manu Molina que tienen que transmitir calma. Tenemos que tener también a esa gente inconsciente, en el buen sentido de la palabra, que vaya sin miedo. El futbol es tan bonito que puede pasar cualquier cosa".

Presión desde Tarragona

"No lo sabía, también me mantengo un poco al margen, cuando te llegan cosas te influencian, vamos a lo nuestro, estamos focalizados en algo tan importante y estamos a un pequeño paso. Todo lo que nos saque de conflictos, no ayuda".

Jugadores tocados

"Moussa no va a llegar y David (Larrubia) sí, es verdad que a principio de semana lo cuidamos, en la ida lo tuvimos que guardar un poquito, ha sido una semana en la que después de las emociones vividas, hay que meter carga física, mucho vídeo, hemos analizado varios aspectos, queremos dar un pasito adelante y mañana es el último entrenamiento".

Tranquilidad

"La preparación fue cuando ya en la primera semana del play off hicieron una actividad y ya le hemos dado normalidad. El mensaje es ese, de tranquilidad, de calma, de que hemos llegado aquí, el porqué y el cómo llegas, y ser nosotros. A partir de ahí, lo que nosotros transmitimos les llega a los jugadores. Veo a los chicos muy concentrados, con esa alegría, esa tensión, hoy hay un poquito más, mañana más y el sábado depende de como entremos al calentamiento subiremos, bajaremos o mantendremos. Aquí no hay libro. Pero veo a los chicos muy bien".

El técnico recoge un balón durante el partido de ida. / Gregorio Marrero

Como lo vive Sergio Pellicer

"Intento que los chicos descansen. Después del partido dormí muy poco, al día siguiente también, pero hoy ya he dormido muy bien y el día antes del partido dormiré muy bien, ya van pasando los días, se lo dije a los chicos, que nos quedaban los siete días más bonitos a nivel profesional, son siete días. Vamos a dar el último esfuerzo, la última gota de sangre y de sudor por toda esa gente que ha estado ahí y me emociono. Tenemos que saber que vamos a sufrir, que vamos a disfrutar, esto que hemos vivido en La Rosaleda que tenemos que seguir cultivando y dar ese golpe definitivo para dar el estallido de alegría".

El partido más importante de su carrera

"Sí, por todo lo que conlleva, tanto a nivel personal como profesional, hoy le estaba diciendo a Juande que se acordase de cuando debutó el 14 de enero, que debutamos los dos, para recordar todo este camino. Esas cosas vienen muy bien, otra vez a ser joven, a recordar los buenos momentos y hay gente joven que está viviendo esto por primera vez en su vida futbolística".

Análisis de la temporada

"Creo que las notas y todo el análisis es cuando acabe todo, ahora mismo no sirve hablar de todo lo que hemos vivido, me acuerdo que después del partido del Córdoba te contesté mal (al periodista que hizo la pregunta), hemos vivido muchas cosas y ahora nos queda lo mejor por llegar, cuando acabe la temporada habrá que analizar y tenemos por delante un reto muy bonito, podemos dar dos pasos adelante para el club, cambiar muchas vidas y todo lo demás ya lo veremos".