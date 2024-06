Nástic - Málaga CF: el partido de nuestra vida

Ha llegado el día. Comenzó siendo una obligación, pasó a ser un objetivo y ahora es la esperanza, el gran sueño. Para los que aún no lo crean, el Málaga CF está a un solo partido ante el Nástic de Tarragona (sábado, 20.30 horas) de volver a Segunda División. Es eso la felicidad, la emoción y la nube en la que sobrevolamos porque hay un equipo, un club, una afición y una ciudad a los que les puede cambiar en cuestión de horas porque este, sí, es el partido de nuestra vida.

El debate está servido y no es malo. ¿Es el más importante de la historia? Ganar en Europa está muy bien, aquellas noches gloriosas están ahí en la memoria. Hacerlo en la máxima categoría también, cualquiera quiere competir ante los grandes. Sin embargo, cuando pierdes la estabilidad y te adentras en un mundo totalmente desconocido, valoras cualquier aspecto de tu vida anterior... y el fútbol profesional es el único universo en el que debe habitar el Málaga CF.

Un camino de piedras

No ha sido un camino fácil para que el ascenso esté a solo un encuentro. A lo largo de este año nos hemos encontrado de todo. Desde un equipo capaz de pugnar por el liderato en las primeras jornadas, a otro mismo que se hundió para volver a resucitar y a uno que tuvo que tocar fondo semanas antes del play off para sacar su mejor versión en las eliminatorias. Sí, Kanka, una cosa inexplicable, pero qué cosa más grande ha sido vivir este camino.

El Málaga CF aterrizó anoche en Barcelona. / Málaga CF

El mérito lo tienen Sergio Pellicer, todo su cuerpo técnico y los jugadores. Todos y cada uno de ellos. Han acabado siendo la unión perfecta de jóvenes malaguistas y malagueños con otros futbolistas más experimentados que han abrazado con el corazón el club para devolverlo al sitio que nunca debió abandonar. Parece evidente hacerlo con este escudo y esta afición a cuestas, pero las últimas experiencias no dicen lo mismo. Por eso, este año ya quedará marcado en el club pase lo que pase y es algo de lo que hay que sentirse tremendamente orgullosos.

El punto y final

Este 22 de junio falta la guinda, el colofón final y tiene que llegar en Tarragona, a solo unos pocos kilómetros de Terrasa, el equipo contra el que el Málaga CF consiguió en 1999 el último a Segunda División. Ojalá la historia tenga en Cataluña un sitio guardado para el Málaga CF. Ahora tiene un panorama mucho más favorable. Le vale ganar o empatar al cierre de los 90 o 120 minutos -con prórroga-, mientras que la derrota dejaría a los de Dani Vidal en LaLiga Hypermotion 2024/25.

Pero esa no es la idea, no es la última parada que se merece este viaje tan especial. Roberto, Kevin, Dani Lorenzo, Larrubia, Juande, Ramón, Dioni, Dani Sánchez, Murillo, Carlos López... Y en el otro lado los Nelson Monte, Alfonso Herrero, Einar, Manu Molina, Jokin Gabilondo, Sangalli... No sé si la historia nos tiene guardado un sitio muy especial en Cataluña, pero seguro que Martiricos ya tiene a todos estos futbolistas para siempre porque el que se deja el corazón por el Málaga, tiene su recuerdo eterno. Y ellos ya lo tienen.

Así que, ya sí, este es el final. Hay que hacerlo por todos los niños que no saben lo que es celebrar grandes éxitos. También por los jóvenes a los que Dortmund se les queda ya muy lejos. Por los adultos que quieren sumar a su memoria un segundo ascenso a Segunda División. Y por los más mayores. Por todos, del primero al último, del último al primero. Y por ti Málaga CF, sobre todo siempre por ti. Solo queda un partido para hacer historia.