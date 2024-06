El ascenso del Málaga CF a Segunda en 10 claves

Ha sido un camino largo, pero el Málaga CF ha ascendido a LaLiga Hypermotion en la primera campaña. No ha habido pasos en falso y el play off ha salido a pedir de boca para los blanquiazules.

La temporada pasada acabó con inestabilidad, a causa del descenso, pero desde el club y la gente que lo rodea se ha conseguido sentar unas bases firmes para lograr que el equipo retornase a Segunda División en solo 13 meses.

Estas son 10 palabras decisivas para entender por qué se ha conseguido el objetivo con tanta solvencia:

1. Afición

El campo malaguista ha sido uno de los mejores estadios de España. Más de 20.000 espectadores de media le han hecho ser el equipo, junto al Ceuta, que menos ha perdido ante sus aficionados. Solo ha cedido dos veces y una de ellas fue ante el coloso de la categoría, el Castellón. Además, la atmósfera vivida en Martiricos y la calidad de aspectos como el césped ha sido claves para que el equipo haya ascendido gracias al respaldo de su afición.

El Málaga CF ha estado muy arropado en La Rosaleda. / Málaga CF

2. Paciencia

Para un equipo que desciende, es complicado llevar la ansiedad y las prisas. El Málaga cayó a Primera RFEF tras 25 años en LaLiga, pero fue capaz de asumir que estaba condenado a estar detrás de equipos más contundentes y supo asimilar su rol. Prueba de ello es que no ha habido decisiones precipitadas, sino que el club ha sabido gestionar la situación hasta llegar a conseguir el objetivo en Tarragona.

3. Planificación

No es fácil confeccionar un equipo con el objetivo del ascenso, puesto que supone una gran presión para los jugadores y deben estar preparados para ello. Además, el Málaga contaba con el hándicap de tener que hacer un equipo totalmente nuevo, puesto que debido al ERE y diferentes cláusulas contractuales, solo se quedaron tres profesionales de la pasada campaña. Entre canteranos e incorporaciones, Pellicer se encontró en verano con 20 caras nuevas. Ha habido jugadores con mejor o peor rendimiento, pero ha quedado evidenciado que todos los fichajes se han hecho para reforzar al equipo y, cada uno en su medida, han sido capaces de aportar en este histórico ascenso.

Sergio Pellicer, entrenador del Málaga CF, antes de una rueda de prensa. / Álex Zea

4. Proyecto

Una de las claves del Málaga ha estado en trabajar para el futuro y no solo para el presente. La gran mayoría de los jugadores que han llegado no superan la treintena y muchos de ellos firmaron contratos con duración de dos y tres años, dejando claro que el objetivo era sentar unas bases y no tener que fichar a 15 jugadores cada año, cosa que venía pasando los últimos años de segunda y fue uno de los causantes del descenso.

5. Cantera

La apuesta de Loren Juarros ha estado marcada por la cantera, tanto la que ya había como la que estuvo en el pasado. Recuperar a Dioni y dar continuidad a los jugadores que habían estado cedidos fuera del club han sido claves para confeccionar la plantilla. Nombres como Kevin, Roberto o Larrubia han sido fundamentales para el ascenso y son jugadores por los que ha apostado la entidad para hacer un plantel con sello propio.

Kevin volvió a hacer parte del entrenamiento con el grupo. / Málaga CF

6. Adaptación

El Málaga CF llegaba acostumbrado al lujo del fútbol profesional, pero no le ha costado adaptarse a la Primera RFEF. Multitud de partidos al mediodía, viajes en autocar, tratar de optimizar los recursos al máximo o tener muchos rivales dentro de Andalucía han sido algunas de las situaciones que se ha encontrado el equipo blanquiazul en su regreso al barro y ha sabido afrontarlo e incluso ha sido capaz de encontrar fortalezas y aliados en esas circunstancias.

7. Defensa

Para armar un gran equipo hay que empezar desde atrás y eso ha hecho Pellicer. Tachado de ser defensivo, el técnico ha logrado que el conjunto tuviese consistencia gracias a la solvencia de Alfonso Herrero bajo palos y la solidez de Nelson Monte, Galilea y Juande en la zaga, que han formado un triángulo defensivo que ha sido capaz de opacar tanto a ciertos atacantes que les hacía desaparecer, como si del Triángulo de las Bermudas se tratase.

8. Mercado invernal

Los fichajes que llegan en el periodo navideño no suelen ser acertados, pero en este caso el Málaga ha sido capaz de cerrar enero con una plantilla mejor. Con las salidas de dos jugadores que no contaban para el técnico, Bilal y Loren, y las incorporaciones de dos nuevas caras que han sido importantes, Ferreiro y Puga, además de fichar a Avilés. La dirección deportiva logró acertar con los fichajes necesarios y supo complementar la plantilla con lo mejor a lo que podía acceder.

David Ferreiro, entre las redes de la portería del anexo de La Rosaleda, posa para La Opinión de Málaga. / Álex Zea

9. Pellicer

El técnico se vio muy salpicado por el descenso, pero era el capitán perfecto para dirigir un barco plagado de canteranos. Formado como entrenador en La Academia, el de Nules ha sabido potenciar a los jugadores y sacar provecho a todos, además de tenerlos integrados en el equipo gracias a las rotaciones. Ha sido el capitán de una escuadra que siempre ha creído en él.

10. Play off... Antoñito

Con el ascenso directo imposible virtualmente desde navidades, el Málaga CF se ha tenido que centrar en jugar la fase de ascenso para poder subir a Segunda. Para jugar el play off era necesario tirar de calidad y valentía, cosa que hicieron desde que pisaron Balaídos o este sábado en Tarragona. En las semifinales, ante el Celta Fortuna, demostraron que el equipo tenía solvencia y estaba capacitado para remontar en cualquier situación. Para ello lo hizo en la ida y en la vuelta. Lo del cruce contra el Nástic fue de película. Estaba con el 2-0 en la segunda parte de la prórroga perdido el partido. Pero los goles de Dioni y el de Antoñito en el descuento obraron el milagro. Increíble, pero cierto.