Las redes sociales se rinden al ascenso del Málaga CF

Hay formas y formas de hacer historia, pero la forma con la que ascendió el Málaga CF... ya es algo que se queda marcado para siempre en el mundo del fútbol. Así que España y muchos representantes notables de la ciudad se rindieron por completo al hito del equipo blanquiazul, con la presencia ya confirmada para LaLiga Hypermotion 2024/25.

Había dos felicitaciones muy esperadas por lo que suponían a nivel institucional: la de LaLiga y su presidente Javier Tebas, que no dudó en elogiar a la entidad de Martiricos: "¡Impresionante forma de regresar! Bienvenido de nuevo, Málaga CF. Es un honor tener de vuelta a un club, a una afición y una ciudad como la vuestra. Nos vemos muy pronto en LaLiga Hypermotion".

Málaga, muy presente

También se esperó con mucha emoción la intervención en redes sociales del Unicaja. Ibon Navarro ya había confesado que tenía en juego varias cenas y la emoción llegó incluso hasta el País Vasco: "Hoy, a las 22.45 horas, en un bar céntrico de Vitoria, había un chico con una camiseta del Málaga CF creyendo que con el 2-1 no subía el Málaga. Le he explicado que no era así... A las 23.20 horas éramos los tíos más felices del bar y nos hemos dado un abrazo".

El mundo del deporte estuvo muy presente en la cita. El propio Antequera CF, que este año compartió categoría con los blanquiazules, reconoció que ahora queda "un pasito más para volver al lugar donde merece estar el Málaga CF". El Balonmano Costa del Sol también quiso estar en la fiesta: "Juntos no había nada imposible. La magia del deporte. Felices por volver a veros en el fútbol profesional".

La jugadora de pádel Carolina Navarro, el Real Club Mediterráneo, el karateca Damián Quintero... Otros tantos exblanquiazules como Isco, Weligton, el expresidente Fernando Sanz, Salva Ballesta, Juan Calatayud... Nadie quiso no dedicarle un mensaje al Málaga CF.

Tampoco el mundo de la Semana Santa, al que se le ha pedido tanto en estos últimos días y que tendrá una especial relevación en la celebración de este domingo. La Agrupación de Cofradías de Málaga, como representación institucional, expuso: "La Agrupación de Cofradías de la Semana Santa de Málaga felicita al Málaga CF y a toda su afición por el ascenso conseguido esta noche. Los logros del Málaga CF lo son de la ciudad en su conjunto".

Tampoco el alcalde Francisco de la Torre: "El Málaga CF merece esta noche una enorme felicitación por la victoria emocionante que ha ofrecida a una formidable afición". Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía: "Sí, soy malaguista y estamos al lado de los equipos andaluces. ¡Sois muy grandes!". O la Diputación de Málaga: "Gracias por una temporada emocionante y por devolver la alegría a toda la afición malaguista".

Incluso el mundo de la cultura con el escritor Javier Castillo como gran representante. En definitiva, innumerables felicitaciones en las redes sociales con la ciudad muy representantes por sus grandes figuras. Y esto no ha hecho más que empezar.