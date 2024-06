De la Torre pide ayuda a los propietarios para soñar con un Málaga CF en Primera

Francisco de la Torre compareció este lunes en los micrófonos de Canal Sur para hablar del ascenso del Málaga CF a Segunda División. Aún emocionado el alcalde por el gran logro vivido este fin de semana en la ciudad, hizo repaso de las consecuencias más directas que deja el cambio de categoría, para lo que ya manda un mensaje a la familia Al-Thani y BlueBay.

"El proceso de los propietarios, los fundamentales, Al-Thani y BlueBay, va a dificultar cualquier proceso de venta a un tercero o un proceso de ampliación de capital y hay que permitir un equipo más fuerte y estimular a los que están. A los jugadores les deseo lo mejor, que estén acompañados por un club con más fortaleza económica. Las cuentas van bien, el administrador judicial las ha llevado bien, pero en el aspecto deportivo necesitamos más potencia detrás porque la ciudad y la provincia siempre van a responder. El estadio ha estado lleno toda la temporada, esa es la realidad", declaró el alcalde.

Ahora el objetivo es otro muy distinto y lo que reclama el alcalde, que sueña ya con lo más grande, es impulsar al equipo desde el potencial económico: "Necesitamos que el club, entre los propietarios actuales, que tienen un proceso no fácil, se produzca un compromiso de estar en las responsabilidades para mejorar más aún. El equipo ha salido mejor, con mucha fuerza, pero para poder subir a Primera, que es la aspiración lógica que hay en la afición, la ciudad y la provincia, hay que tener más y mejor equipo aprovechando a jugadores que hay y en la cantera. Los jugadores fueron unos héroes en Tarragona, con toda la afición volcada con el Nástic".

Juanma Moreno estuve presente en el Nou Estadi para acompañar al Málaga CF. / Agencia LOF

Mundial 2030

No obstante, la realidad del Málaga CF no es el único asunto del que habló De la Torre. El Mundial 2030 es una de las grandes cuestiones de la ciudad en estos momentos y el alcalde volvió a insistir en que habrá una Nueva Rosaleda pase lo que pase: "Tenemos el estímulo, con dificultades al ser tres propietarios públicos, y la obligación de dar los pasos de manera muy consensuada. 45.000 va a acabar como cifra ideal para ampliar el estadio, también la zona de aparcamientos que hay que garantizar".

Eso sí, aprovechó la ocasión para volver a solicitar más ayuda externa: "Que eso no sea en términos solo de esfuerzo público, que pueda haber inversión privada para aliviar el esfuerzo público donde hay más cosas que hacer. Si no lo hubiera, estaremos. En cualquier caso, ese campo habrá que hacerlo estemos en el Mundial o no. La propia ciudad y la provincia necesitan un estadio de mayores dimensiones que La Rosaleda actualmente".

Juanma Moreno, otro malaguista en el alto cargo de la Junta de Andalucía, también hizo repaso de la cita internacional: "Están las cosas funcionando, estamos con los trámites. Tenemos el objetivo de que haya dos sedes andaluzas como serían Málaga y Sevilla. Eso implicaría un esfuerzo para actualizar ambos estadios y en eso estamos. Es verdad que vamos un pelín más lento como consecuencia de que la RFEF está pendiente de una asamblea y, por tanto, de la elección de una nueva directiva. Es importante que la haya porque hay muchos asuntos que tiene que pilotar la RFEF con las administraciones del Estado y las comunidades autónomas porque hay que poner recursos y planificar. Esto va muy rápido y las obras en estadios de fútbol son costosas y lentas. Cuanto antes tenemos que tener claros los objetivos".

Y también sueña con todo: "Hay que mejorar dos grandes infraestructuras para el fútbol andaluz y tener a futuro un equipo en Primera y jugando la Champions".