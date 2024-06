El Málaga CF pone a la venta el brazalete con el que ascendió en Tarragona

El Málaga CF ha puesto a la venta una de las grandes reliquias con la que la afición ya soñó, incluso antes de saber todo lo que iba a suceder el sábado en Tarragona. Lo que después pasó ya es historia y por eso todo el mundo quiere hacerse con uno de los brazaletes de capitán que realizó el artista José Luis Puche para la gran final por el ascenso ante el Nástic de Tarragona.

El artista ha homenajeado a los distintos municipios de Málaga en los distintos partidos en los que ha competido el conjunto blanquiazul. De hecho, están expuestos en el museo desde hace varios meses, pero la gran noticia es que el malaguismo va a poder guardar en sus casas un brazalete que ya era muy especial antes del partido y que después se acabó convirtiendo en un elemento absolutamente histórico.

Por el momento, están a la venta en la tienda de La Rosaleda y cada persona puede comprar un total de dos brazaletes.

Explicación del brazalete

Así explicó José Luis Puche el significado del brazalete que portó Genaro en un partido que cambió vidas.

"He querido dedicar este último brazalete, el de la gran final, sobre todo a la afición del Málaga CF. Llevo muchísimos partidos queriendo tener como excusa el poner a la gitana loca, pero realmente no encontraba ni el momento ni el motivo. Sin embargo, para esta gran final, he sentido que era el gran momento.

En la historia de este club, jamás ha habido un elemento que sirve como pegamento y de nexo de unión tan fuerte como el canto de 'La gitana loca'. Nos ha vuelto a todos locos en el momento en el que se canta, no solo a la afición, sino también a los jugadores.

En una de las cartas que la gitana nos tira aparece un emblema que se retrata en la Casa Torreón de Sedella y en la otra aparece la rueda de la fortuna, que es la que nos va a traer suerte. Ella lo que encarna es un compendio entre lo que es la fuerza de la magia y la suerte. También quiero resaltar todos los elementos que ha tenido el brazalete durante todo el año. Si bien hemos mantenido a la afición en forma de marea, como simulación de la ola del mar, también al Cautivo. Jamás ha dejado de acompañarnos en toda la temporada. Ha sido algo muy deseado por mi parte el ponerle cara a esta gitana loca y he esperado al mejor momento de todos".