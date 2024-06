Josep Maria Andreu: "A la Federación le interesaba más que subiera el Málaga CF que el Nástic"

Cuatro días después de que acabara la final por el ascenso a Segunda División, en Tarragona siguen teniendo muy presente al Málaga CF y sus éxitos más recientes logrados en el Nou Estadi. No solo ya es oficial que vayan a ir a la justicia contra el árbitro Eder Mallo Fernández, es que el expresidente del Nástic Josep Maria Andreu compareció este miércoles en RAC 1, donde insinuó que hubo amaño e intenciones favorables a los blanquiazules.

Su discurso fue claro desde el primer segundo: "Es surrealista que el presidente de la Federación catalana no esté en un partido como este. Si no vino fue porque sabía que pasaría algo. Fíjate que los dos árbitros han subido a Segunda, cuando no han sido buenos arbitrajes para nosotros. A la Federación le interesaba más que subiera el Málaga CF que el Nástic. Nos sentimos afectados y perjudicados con todo lo que ha pasado. Nosotros estamos preparando una demanda".

Aunque su diana es muy clara: "El árbitro tuvo una actitud chulesca. A los 20 minutos -fue en el minuto 43-, nuestros centrales ya tenían amarilla. No he visto nunca que un árbitro suspenda un partido porque en la grada se están tirando pelotas. Evidentemente no está bien, pero no para tomar esa decisión", cuando la realidad es que ya había avisado hasta en tres ocasiones.

En Tarragona sigue muy presente la final contra el Málaga CF. / Agencia LOF

Insinuaciones de amaño

No obstante, el expresidente del Nástic llegó a insinuar que el partido estaba alterado a conciencia: "A veces tú puedes decir que son decepciones o mala suerte, pero en este caso no son cosas subjetivas, son totalmente objetivas. Hemos visto las imágenes. En Vigo un gol mal anulado, el otro día con situaciones surrealistas... Puedes ganar o perder, pero está habiendo algo más".

Una idea que cerró disparando Josep Maria Andreu a los altos cargos: "El Málaga CF venía a Tarragona a recoger el trofeo, estoy convencido. Lo que no esperaban era que el Nástic se pusiera 2-0. No puedo decir que la eliminatoria estuviera arreglada, pero ya sabéis cómo es el poder...".