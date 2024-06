Cuatro situaciones pendientes para el Málaga CF

La temporada 2024/25 ya echa a rodar y, aunque el Málaga CF se ha incorporado más tarde que el resto de los equipos, está manos a la obra. Pendiente de las primeras llegadas, la proximidad del último partido del play off con el 30 de junio, fecha en la que expiran los contratos de los jugadores, hace que deban estudiar cada uno de los casos con rapidez. En el caso del Málaga eran seis los que tenían esa fecha marcada en rojo. Un cedido, Javier Avilés, con el que no existieron contactos para ampliar su vinculación, y cinco en propiedad. De ellos, el club ya anunció la marcha de David Ferreiro, por lo que restaban cuatro casos por resolver. Son los de Juande Rivas, Genaro Rodríguez, Ramón Enríquez y Carlos Puga. El primero de ellos parece que ya está decidido, y es el central.

Juande, rumbo al Tenerife

El defensor cordobés parece tener hechas las maletas para firmar por el CD Tenerife. Diez años después de que llegase a las filas malaguistas, no ampliará su vinculación con el club de Martiricos, aunque se verá las caras con él, ya que fichará por otro equipo de Segunda División.

Desde la categoría de cadete, el central ha ido quemando etapas a través de todas las inferiores del Málaga a gran velocidad, siendo indiscutible en la gran mayoría de ellas. Tanto que su debut llegó de la mano del actual y recientemente renovado técnico blanquiazul, Sergio Pellicer. El castellonense sustituyó a Víctor Sánchez del Amo e hizo debutar a Juande Rivas en su primer partido, ante la Ponferradina en enero del 2020. Siempre ha sido su máximo valedor y ahora, todo apunta a que se despide de él tras lograr el ascenso, habiendo cerrado un ciclo en la Costa del Sol.

Genaro, más fuera que dentro

Otro de los que andan pendientes de resolver su situación profesional es Genaro Rodríguez. El capitán fue el jugador más señalado en el descenso de la pasada campaña y, en vez de salir del club, permaneció y se convirtió en un indiscutible del esquema de Pellicer. El pivote sevillano revirtió las críticas y se afianzó en un centro del campo que se ha podido recitar de memoria.

Tras haber capitaneado a los blanquiazules en el ascenso a Segunda División, parece que Genaro no renovará con el club malaguista. El centrocampista apunta a la que era su casa antes de recalar en el equipo de La Rosaleda, el CD Mirandés, por lo que también se enfrentaría al Málaga CF.

Ramón pretende renovar

La temporada de Ramón Enríquez ha sido complicada. No pudo aparecer hasta el 31 de marzo y, tras cuatro partidos, volvió a caer lesionado. No pudo volver a vestirse de corto y es otro de los que finalizan vinculación contractual. A pesar de su falta de continuidad durante las últimas temporadas, el de Órgiva cuenta con ofertas, aunque, de acuerdo con Radio Marca Málaga, su única intención es renovar con el club que lo ha visto crecer, incluso aceptando alguna propuesta ‘a la baja’. El club también cuenta con él, por lo que, en principio, la situación no reviste mayor debate.

Ramón, durante un partido en La Rosaleda. / Málaga CF

Incógnita con Puga

Algo más de incertidumbre existe con Carlos Puga. El lateral diestro llegó al Málaga CF en los últimos días del mercado invernal y firmó hasta final de temporada. Tras seis meses en los que ha cumplido y ha completado la posición del carril derecho junto a Gabilondo, no se conoce a ciencia cierta si renovará con la entidad malaguista. El Málaga CF, a pesar de haber acabado la temporada hace una semana, debe resolver varias situaciones que finalizan el 30 de junio de cara a la próxima campaña.