El Málaga CF presenta su campaña de abonados: «¡Lo hicimos!»

Siempre se dice que, cuando un equipo llega en buena dinámica, la campaña de abonados se hace sola. También que cuando el ambiente es negativo, se ha de hacer un importante ejercicio para conseguir los mejores resultados posibles a pesar de las circunstancias.

Hace un año, el Málaga CF se encontraba inmerso en la segunda tesitura. Tras un fatídico descenso al fútbol no profesional después de 25 años sin pisarlo, los blanquiazules trataron de tirar del corazón de sus aficionados. En la retina de cualquier malaguista está el vídeo de poco más de medio minuto en el que aparecen Antonio de la Torre y Salva Reina, malagueños y malaguistas actores. «No es fácil irse, pero más difícil es pedirte que te quedes».

Quién sabe si fue la campaña, la novedad de la categoría o la incapacidad del malaguista de abandonar a su equipo en el peor momento de su historia reciente lo que hizo que no solo se quedasen, sino que superasen los 20.000 abonados en un año histórico. 12 meses y un ascenso después, el Málaga CF vuelve a presentar una campaña de abonados en la que mantiene los precios de aquellos que renueven su abono. Eso sí, sin contar con el descuento del 25% que incluyó la entidad a los que asistieron a siete de los últimos ocho partidos en Segunda División.

Precios

Además, el final de temporada ha despertado el malaguismo en aquellos rincones de la provincia en los que andaba dormido. Son muchos los aficionados que pretenden abonarse al Málaga CF y no deberán afrontar una importante subida de precios para conseguir su abono. El club ha dividido a sus aficionados en tres grupos por edad: el público general, gente nacida antes del 1 de junio del 1999; el público joven, nacidos entre el 1 de junio del 1999 (incluido) hasta el 31 de mayo del 2010 (incluido); y el infantil, nacidos del 1 de junio del 2010 en adelante.

Hablando en plata, los que quieran renovar encuentran una tabla de precios que se ubican entre los 140€ y los 420€ para el público general y entre los 110€ y los 335€ para el público joven. La renovación del abono infantil será de 40€.

Mientras tanto, los nuevos abonados afrontan unos precios que oscilan desde los 175€ hasta los 535€ para el aficionado adulto y desde los 140€ hasta los 420€ para los jóvenes, siendo 60€ el precio del nuevo abonado infantil.

Estos son los precios de los abonos del Málaga CF para la próxima temporada. / Málaga CF

Además, también se pondrá a disposición el carné malaguista, que tiene un precio de 29€ para adultos y jóvenes, 25€ para el público infantil y gratuito para «malaguistas de cuna», niños de hasta un año de edad. Con dicho carné no se puede acceder a los partidos, pero se tiene acceso a ciertas ventajas propias de los abonados, como el descuento del 10% en tienda, museo y compra de entradas, prioridad para la compra de entradas visitantes, número identificativo de socio y descuento en patrocinadores del club. Todos los abonos se podrán retirar de manera física sin coste alguno.

Fechas importantes

Desde el lunes 8 de julio hasta el 4 de agosto se pueden llevar a cabo las renovaciones de manera online a través de la página web del club. Aquellos que quieran hacerlo de manera presencial en las taquillas del estadio de La Rosaleda deberán esperar al 15 de julio, siendo el 3 de agosto el último día para renovar en la mencionada taquilla.

Aquellos aficionados que no fuesen abonados la pasada temporada y quieran adquirir su nuevo abono, podrán hacerlo también desde el 8 de julio, hasta el 4 de agosto. Este proceso estará abierto para los asientos libres, reservándose hasta el 5 de agosto las localidades de los abonados de la pasada temporada. El 6 y el 7 de agosto se dedicarán únicamente a los cambios de localidades, aquellos abonados que quieran renovar, pero quieran cambiar de sitio en el estadio. A partir del 8 de agosto en adelante, se liberarán todas las localidades no reservadas. Si algún abonado no ha renovado para entonces, podrá seguir haciéndolo, aunque su localidad ya no estará reservada.

Novedades

Para la próxima temporada, el Málaga incluye una interesante novedad. Aquellos abonados que no puedan asistir a algún partido, podrán ceder su entrada al club. En caso de que el club la venda, se reembolsará al abonado un 40% del precio de la entrada en un saldo para el abono de la temporada 25/26, pudiendo acumular hasta un 50% de su precio. El Málaga espera así superar los 20.000 abonados de la pasada temporada en su regreso al fútbol profesional bajo el eslogan de «¡Lo hicimos!».