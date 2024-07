Loren Juarros: "Tenemos que mirar a casa antes que buscar fuera"

Tras la consecución del ascenso, el Málaga CF afronta su regreso al fútbol profesional con ilusión, esperanza y continuidad. Es la línea que transmitieron Sergio Pellicer y Loren Juarros en el mediodía del miércoles en la sala de prensa de La Rosaleda. En una rueda de prensa para tratar la renovación del técnico y el entrante mercado de fichajes, el director deportivo analizó sin tapujos la solución actual del club. Aparte de explicar la petición de Roberto de salir sin contemplar quedarse en Martiricos, Juarros explicó los diferentes aspectos de importancia del verano.

Continuidad de Puga, Ramón y Dani Sánchez

"Hemos decidido darle continuidad a Dani Sánchez y a Carlos Puga, es una situación que se va a llevar para adelante. Ramón tiene una situación especial por su lesión, con sus agentes explicamos que el Málaga tiene voluntad de que siga y ellos están predispuestos a que continúe y sí parece que podamos llegar a un acuerdo por él. Pensamos, creemos y tenemos que confiar en que vuelva a estar al 100%. Ha habido tres fases de recuperación en las que cada vez ha ido avanzando, la última vez jugó y llegó a salir de titular, pero otra vez ha habido parón. Tenemos que intentarlo, él tiene esa disposición, pero no nos vamos a marcar plazos. El Málaga tiene la idea de intentar revertir esta situación y conseguir que sea un jugador válido para el Málaga CF".

Seis o siete fichajes

"Lo dije el año pasado cuando llegué, no sabemos que es lo que el mercado va a ofrecer, tenemos gente joven en el club muy interesante. Primero miramos dentro y después fuera. Sí, en principio serán en torno a seis o siete fichajes, pero no está concretado porque primero hay que mirar a La Academia. Ninguno de los jugadores con contrato ha manifestado intención de salir".

Loren Juarros, durante una rueda de prensa. / Alex Zea

El modelo

"La perspectiva es la misma: Modelo, modelo y modelo, hemos tenido el acierto de salir de una categoría como la Primera RFEF, pero las premisas son las mismas, somos recién llegados ahora y sabemos que las cosas que nos han valido en esta pasada temporada no nos van a valer en la próxima. Las premisas fundamentales van a ser equipo, equipo y equipo. La unión que ha habido es en que se ha conformado un equipo deportivo, cohesionado y teníamos un objetivo de llegar al máximo nivel. No nos ha sobrado nada, no hemos ascendido holgados, debemos darle continuidad, mejorando lo que hay que mejorar. Hay jugadores que han dado un paso adelante y el año que viene lo van a seguir dando".

Bajo rendimiento

"El futbol te puede quitar la razón en muchas ocasiones. En una plantilla de 23 jugadores, unos juegan y otros no. Siempre hay jugadores con menor participación. A algunos las lesiones le han apartado en el mejor momento y luego otros se han hecho con el sitio. Tengo confianza en que este año si den rendimiento. Hay jugadores a los que esta categoría le va a permitir dar más rendimiento del que han dado este año. Algunos de ellos van a tener más rendimiento el año que viene".

Objetivo

"El objetivo es consolidar un proyecto que nos ha dado resultado. Así de claro. El año pasado existían las mismas dudas, las mismas preguntas, y hoy estamos en una situación que ha ido bien. Creo en la continuidad de las cosas, eso me ha dado resultado y, aunque hay que hacer retoques, si consolidas lo que parece que no pueda valer te acaba sirviendo. Tengo la certeza de que este equipo, con los retoques que haya que hacer. Me he encontrado con un grupo humano fantástico. Hemos construido un equipo que en lo humano hemos acertado y gracias a ello han sido profesionales, han logrado el objetivo".

Fichajes

"El Málaga fichará jugadores a los que pueda acceder, que aporten en lo personal y futbolístico, que le valgan al técnico. Los nombres me van a dar igual. Unos lo tendrán, otros no lo tendrán, pero vendrán a aportar a la plantilla".

Salidas

"Las tres decisiones son deportivas del club. Ferreiro ha jugado más de lo que pensábamos. Sabíamos lo que no podía aportar como futbolista, pero a nivel humano ha tenido un comportamiento exquisito. Ha aportado mucho al grupo en los partidos finales. Con Juande y Genaro, el club ha tomado la decisión de buscar perfiles diferentes. Agradecerles todo lo que han dado en el club y agradecerles el rendimiento. El Málaga les tiene que agradecer todo lo que han dado, pero el club es el que ha tomado la decisión de que no continúen. Donde vayan van a rendir, pero no encajan en lo que el club busca. No era un tema económico".

Límite salarial

"El objetivo es seguir creciendo. Seguir estabilizando al club en esta categoría y modelo. Que cada semana seamos mejores que la anterior. ¿Ambición? Toda. Querer ganar cada partido. ¿Humildad? La máxima. Lo que hemos conseguido esta temporada ha sido gracias a ir paso a paso. Sobre el límite, tengo unos parámetros, pero creo que es algo interno. Dentro de la búsqueda de jugadores, vamos a buscar los que creamos que van a dar mejor rendimiento. Intentaremos que se ajuste a eso. En su momento LaLiga suele dar datos, pero yo no creo que darlo ahora beneficie a nadie".

Llegadas

"Estamos trabajando ya y haciendo los primeros contactos. Hay una primera toma de contacto, pero cuanto más silencio se lleve mejor. Avanzado, para mañana, no va a haber ningún fichaje. Con Andrés Caro se buscó una salida, teníamos la circunstancia de que tenían la opción de compra, pero mañana nos reuniremos con él y su representante para transmitirle la idea del club. A día de hoy es un jugador del Málaga CF".

Antoñito, Izan y Kevin

"El final de temporada ha sido muy intenso. La voluntad del club es hablar con ellos. Son jugadores que entran dentro del modelo y la intención es darle continuidad. Igual que hicimos con Ochoa, estamos en disposición de hablar con ellos y tanto la secretaría técnica como la dirección deportiva estamos en contacto con ellos".

Recambio en la delantera

"Tenemos a Dioni. Está claro que la salida de Roberto es importante, este año ha sido fundamental. Nombres hay, pero la figura de un delantero centro trae dificultad. Es un problema para el club encontrar un sustituto a Roberto si acaba saliendo. Tenemos que mirar a la cantera antes de salir fuera, pero llegarán uno o dos en función de lo que vayamos encontrando".

Plan de trabajo

"Empezará el 15 de julio. El equipo estará el 15 de julio para las pruebas médicas, algunos lo harán la semana anterior y vamos a jugar tres amistosos. El plan de la pretemporada va a ser mucho trabajo. La temporada en Segunda es muy larga y la idea es que esta pretemporada se enfoque en el trabajo enfocado en una puesta a punto genérica, básica. Hay otras pretemporadas con más partidos, pero esta vez va a ser un trabajo más enfocado en esa faceta".

Fichar en Primera RFEF

"Hay que mirar a la categoría que sea, a los jugadores que entendamos que nos puedan aportar. Si vemos jugadores importantes, iremos a por ello. Estamos abiertos a cualquier tipo de futbolista que mejore lo que tenemos en el primer equipo y en La Academia".